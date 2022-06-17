【Band1尖子】喜愛閱讀家中藏書逾500本 女生日花兩小時看英語影音考入保一

▲ 鄭心愛獲保良一中錄取。

中華基督教會基華小學6A班學生鄭心愛雖是小六學生，但相當成熟，滿有主見。無論讀書、課外活動，還是未來走向，她都自己的一套見解。她在今年中一自行階段報考保良局第一張永慶中學，以及寶血會上智英文書院，最後有感自己是一名「男仔頭」，她最後選擇入讀黃大仙區Band1中學、男女校的保良局第一張永慶中學。

對於即將來臨的中學生活，鄭心愛最期盼的是參加英文辯論會，以發揮她在家時經常「駁咀」的能力，但為何是英文辯論?「第一次觀看英文VCD就愛上了英語，我好像是天生喜愛英文。」鄭心愛認為，喜愛英文可能是她的天賦。

然而，她的母親卻不諳英語，在家並無英語會話的機會，鄭心愛能說得一口流利英語，全靠每天花兩小時觀看英文劇集、卡通片、書本;收聽英文音樂作為娛樂，而且樂此不疲。她家裡有超過500本書籍，科幻小說、歷史等等，她特別鍾愛有關遠古生物例如介紹恐龍的書籍，她認為讀書是樂趣。

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升中面試見解獨特 惹來老師讚嘆

在日子有功之下，鄭心愛報讀保良一中，網上面試時間卻比其他考生倍增。一般情形下，考生於10分鐘內完成中文和英文這兩部份的網上面試，但鄭心愛單單在英文面試上，需時超過10分鐘，而中文面試則花了7分鐘。原來在英文面試中，老師提問了三條問題，鄭心愛每條都能娓娓道出她的個人見解，並引來老師的追問，因此所花費的時間較長。

其中一條問題是:「你覺得EQ和IQ，哪個比較重要?」鄭心愛有條不紊地回答: 「IQ是智商，高智商的人可能會發明有益人類的產品，例如愛因斯坦。EQ是情商，情緒穩定，能夠理解別人是好事。我自問EQ足夠，希望IQ高D，可以幫助世界。」老師問: 「如何幫助世界?」「因為世界人口太多，糧食不足，如果我有高EQ可以運用科技，發明一些新元素去解決糧食問題。」鄭心愛解釋後，老師不禁嘩然表示讚嘆。

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英語話劇演技誇張而獲獎

鄭心愛最愛表演英語話劇，由三年級至六年級都參加學校的英語話劇組，奪得最佳演技獎。這除了歸功於她的英文流利之外，她認為最重要的是自己的演技夠誇張:

做話劇一定要誇張，否則台下觀眾怎會睇到你的演技。

除了話劇之外，鄭心愛在小二至小四曾經參加英文朗讀比賽，並且喜愛游泳和打籃球。她不單只讀書自有心得，演話劇也有心得。不過，在學習上也曾有遇到困難的地方。

在疫情下，學校實行網上教學，網絡偶爾塞車，而且老師戴著口罩教書，學生看不到老師的口型，鄭心愛認為要掌握正確讀音變得困難，於是下課後寫電郵給老師追問。如果老師偶爾未能回覆，心急的鄭心愛便會透過Whatsapp，向以往曾在基華任教但經已回澳洲的外籍老師提出請教。

夢想成為校長給予學生愛心

如此有主見的小學生將來的志向會是什麼? 夢想成為校長。鄭心愛又很有心得的說:「我是學術型女生，能夠把一大堆資料整理成簡單，然後講解出來，所以適合做老師。我希望首先成為英文老師，然後成為校長，就好像陳校長般，每天上學時站在學校大門，向每位同學說聲『早晨』，我們感受到校長很愛護學生，我希望自已將來也能如此，給予學生這個感覺。」

學生體驗彩虹邨居民的生活

中華基督教會基華小學位於彩虹邨，學生多數是來區內的基層家庭，鄭心愛也是其中一員。不過，學校會給予他們多元化發展，讓他們發掘天賦和興趣。

彩虹邨是香港最早期興建的公共屋邨之一，清拆重建消息不斷。位於邨內的基華小學學生當然也要體驗居民的生活，於是學校安排學生製作畫冊，紀錄邨內的點滴。基華小學校長陳章華強調:「這本畫冊不是寫生咁簡單，學生要訪問居民然後畫畫，為要他們明白校園身處彩虹邨，是社區的一份子。」

將來彩虹重建，基華小學最快於2025年底遷入新校舍，屆時面積增加了，學生展示其材藝的空間亦可擴大，新校舍冀可營造到處都是學生作品的環境。「構思視藝室採用開放式設計，讓學生的作品可到處展示。」陳校長透露新校舍部份的設計概念。

現時，校園設有「海洋世界」，飼養多種生物，例如龜、魚、變色龍，以及青蛙，學生可參與照顧牠們日常生活，也會在課餘時間觀賞牠們，設立「海洋世界」的目的不但是要培養學生的環保意識，並要他們懂得愛惜生命。

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記者：殷鳳萍