【第五波疫情】今日新增1179宗確診個案　有1085宗屬本地感染【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（16日）下午出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增1,085宗本地個案，當中423宗屬核酸陽性、662宗屬快測陽性個案。

【16:50】

到訪酒吧由今日起須持24小時快測結果。歐家榮指，顧客應先在私人地方做快測，不建議到酒吧才做，因若在現場做到陽性，有機會帶來傳播及感染風險。

【16:45】

培正中學再新增6宗個案，全為田徑隊成員。在田徑隊聚餐的食美軒，當晚由學校師生包場。歐家榮指，有機會在田徑隊受訓或進食時脫口罩發生傳播，已建議田徑隊作檢測，現已找出6宗個案。食美軒暫未有員工受影響，餐廳已作徹底消毒，無須停業。

【16:40】

歐家榮指，現在社區出現個案數字明顯升幅，院舍員工在社區生活有受感染風險，或將病毒傳給院友。院舍出現爆發風險逐步增加，故當局要求院舍每天進行快測，當有新個案時可盡快發現。亦望加強院舍院友接種率，減低院舍出現嚴重、死亡個案。

【16:38】

李立業指，增1人危殆，4人情況嚴重。沒有新增死亡個案。

【16:37】

歐家榮指，為防範新變異病毒株，如確診者要與家人共用洗手間，個案會被安排到竹篙灣接受隔離。而呈報平台上，有關洗手間的問題將被改為「家中可不可以安排確診人士專用洗手間」，如不可以，有關確診人士會被安排隔離。歐家榮強調，如提供虛假資料，中心不排除會作出執法行動。詳情即看：【下一頁】

【16:35】

中環雲咸街雲明行2樓RACKS CITY酒吧再多1宗個案，累計共23宗個案。上環FLM再增1宗個案，累計共34宗。詳情即看：【下一頁】

【16:34】

數據分析方面，再新增19宗BA.2.12.1個案，其中18宗為本地感染個案，餘下1宗為輸入個案。今日再多5宗疑染BA.4及BA.5個案，全部為輸入個案。詳情即看：【下一頁】

【16:33】

學校呈報113宗確診，迦南幼稚園1班別有3人確診需停課。詳情即看：【下一頁】

觀塘基督教家庭服務中心尚真家舍再多1名員工、及2位已到亞博檢疫院友染疫。確診員工曾照顧陽性院友，包括運送院友到隔離設施等工作，雖當時有穿保護衣，但不排除因Omicron傳染力高，故仍染疫。

【16:30】

本港今日新增1,085宗本地個案，當中423宗屬核酸陽性、662宗屬快測陽性個案。

今日亦另錄得94宗屬輸入個案，有38宗在抵港時發現陽性，有43宗在檢疫期間確診，13宗在7日後社區檢測陽性。

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記者：TOPick 港聞組