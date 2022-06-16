【變種病毒】麗豪航天城酒店2名員工同染BA.5　相信被酒店檢疫人士傳染

▲ 麗豪航天城酒店。（譚以諾攝）

本港今日（16日）增1,179宗確診個案。檢疫酒店麗豪航天城酒店有3名員工疑染BA.4或BA.5，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，第一宗個案的房務員為BA.5，而第二宗個案清潔工基因分析同樣為BA.5，基因排序與房務員相同，而第三宗個的清潔工則未有結果。

歐家榮認為，第二宗與第三宗個案有交集，為密切接觸者，相信第三宗個案的基因排序會相同，預計是由第一宗個案的房務員傳染予二人。而房務員感染源頭，中心已就相關時間在檢疫酒店發現為BA.5的個案作基因排序，惟未發現源頭個案。

不過，歐家榮指，當時檢疫酒店有個案是經快測發現陽性，故中心未有其樣本進行化驗，相信第一宗個案的房務員是被在酒店檢疫人士傳染。而其餘酒店員工已進行兩次核酸檢測，未有發現新個案。

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記者：李榮忠