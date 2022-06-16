【同心村】全港首個大型過渡性房屋項目「同心村」落成及啟用　1800戶已陸續遷入

▲ 全港首個大型過渡性房屋項目「同心村」落成及啟用，1800戶已陸續遷入。（袁澍攝）

由香港聖公會福利協會營運、新鴻基地產以象徵式1元借出土地，以及政府撥款興建的「同心村」，於5月完成興建及陸續讓居民遷入，是全港首個全面落成及啟用的大型過渡性房屋項目，設有1800個不同戶型的單位，配合不同居民需要。

「同心村」位於元朗東頭山貝路，距離元朗站步行距離10分鐘左右。「同心村」佔地25萬平方呎，可建樓面積達42萬平方呎，樓高4層、共8座。當中1人單位至4-5人單位均有，面積從130呎到324呎不等，住宿許可費介於2370元至6695元，非綜援住戶較綜援住戶住宿許可費較高。

村內有綜合服務大樓，更提供剪髮、廚房、活動室、戶外兒童活動設施等設施，附近亦有多條巴士、小巴、鐵路來往全港。

開幕儀式上，主禮嘉賓、行政長官林鄭月娥說，見到這裡由黃土一片到建起1800個單位，居民可以入住，感到感恩及感動。她感謝聖公會福利協會、新鴻基地產一起完成這艱巨任務。

新鴻基地產主席兼總經理郭炳聯在開幕禮上表示，「同心村」從動土到落成僅僅用了12個月，這的經驗讓他知道，只要各方配合，可以大大縮短建屋時間。新鴻基很高興可以參與項目，幫助基層家庭解決短期住屋問題。他指出元朗是北部都會區一部分，相信將來這個規劃會成為香港持續發展的新引擎。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍