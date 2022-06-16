【隔離措施】網上問卷新增關於專用洗手間問題　中心會按呈報住址作評估

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（曾耀輝攝）

政府早前宣布，若確診者及同住家人共用睡房、洗手間等設施，將被安排到指定措施進行隔離。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，他們將會被安排到竹篙灣社區隔離設施，而衞生防護中心亦已更新網上問卷內容，以評估確診者是否適合家居隔離。

當中有關洗手間問題改為「家中可不可以提供確診人士專用的洗手間」，若不可以將被安排到社區隔離設施。衞生防護中心亦會按確診者呈報的地址評估及核實，如懷疑有刻意提供虛假資料會作出跟進。

歐家榮指，中心會繼續以問卷及電話訪問了解確診者情況，又會特別留意他們申報的住址，若認為未切符合要求，將再進一步跟進了解。

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記者：李榮忠