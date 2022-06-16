【一國兩制】李家超：一國兩制曾面對極大挑戰　未來會加強對外宣傳本港司法制度

▲ 特首林鄭月娥（右）和侯任特首李家超（左），今日出席紫荊雜誌社「一國兩制的成就與展望」國際論壇。（曾耀輝攝）

候任特首李家超今日在一個「一國兩制」主題論壇指，2019年反修例風波和外國勢力干預，對香港造成前所未見的傷害，形容「一國兩制」曾面對極大挑戰，但最終亦成功貫徹落實。

他又強調：「第六屆特區政府會更着重宣傳，我們的司法制度及司法獨立獲得確保，向香港市民及全世界。」

李家超又引述國家主席習近平指，「一國兩制」受《憲法》及《基本法》保障，確保港人享有自由，本港繼續繁榮穩定。他又指，香港未來會在國家支持下，繼續加強與國際聯繫，提升作為國際城市地位。

特首林鄭月娥在同一場合亦表示，「一國兩制」成功是毋庸置疑，但形容實施過程並不順暢，現屆政府面對前所未見的挑戰，但在中央實施《港區國安法》及完善選舉制度後，讓香港及「一國兩制」得以重回正軌。

她認為，香港和「一國兩制」已重回正軌，本港已進入穩定、繁榮及充滿機遇的新時代。

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責任編輯：胡偉明