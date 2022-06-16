【伸出援手】一次多管閒事拯救受虐11歲男童　鄧藹霖︰要多管還要多行動

▲ 別人的多管閒事，或許能拯救身處地獄般的小孩。（iStock圖片）

不曉得從何時開始，我們一派城市人都練成了一身自我保護術，緊記︰「唔關你嘅事，切勿多管閒事，當係時運高、睇唔到，咁就保你一生平安！」

但倘若要拯救更多更多正身處地獄般的小孩，那我們就該徹底摒棄這種舊有思維，不僅要多管，還要多行動呢！

去年於佛羅里達州的一間快餐店裏，有位女侍應察覺到有一家人情況不尋常，那對男女和一個幼兒在如常開餐，但有個大概十歲八歲的小孩，卻被命令獨自坐於較遠處，沒有被分派任何食物，就連水也沒有一杯。

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女侍應細心端詳，發覺那男童神情哀傷慌亂，身體看來又異常瘦弱，於是她在一張紙牌上寫上：「OK？」的字眼，小心地背着那對男女而向男童展示，誰知男童的即時反應是搖着頭。女侍應立即再寫上︰「Do you need help？」男童清楚地點頭。女侍應請示上司後，立即報警，那男人被當場逮捕，母親其後也被拘捕。

原來，那男人是男童的後父，涉嫌嚴重虐待十一歲男童，包括長時期將他虐打、軍訓式懲罰、槍械指嚇、把他關在儲物室、不給予食物和水等等。

被殘酷對待的男童，體重比同齡孩子足足輕了二十磅，而身體更滿布了數之不盡的新舊傷痕，稍有良知的人，都會為男童的悲慘遭遇而感到氣憤難平吧！

該案調查員感謝女侍應挺身而出拯救小孩，若不是她當日「多管閒事」，估計那可憐的男童該活不了多久呀！

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「懇請多管閒事！」

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