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【謀殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　傷者否認以鐵通推蒙面人令事件升級

社會 16:22 2022/06/16

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7旬清潔工疑被磚頭擊斃，傷者否認以鐵通戳蒙面人令事件升級。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（16日）於高等法院續審。於事件中被磚頭傷眼的6旬傷者今午繼續作供指，他曾以鐵通推向1名蒙面人，以嚇退對方，他在辯方盤問下又否認其行為令事件升級。

61歲傷者X今午繼續出庭作供指，他於2019年11月13日案發當日，在北區大會堂外清理馬路上的磚頭時，首被告劉子龍以身體阻礙他。其後有一群蒙面人從遠處走近，與X一方開始發生爭執，蒙面人向他們投擲磚頭，亦有市民拾起磚頭向他們還擊。

X續指，蒙面人一方其後向他們投擲鐵通，X拾起鐵通，擬嚇退蒙面人但不果，更有1名手持鋸刀的蒙面人接近他，X遂以鐵通推開該蒙面人。X隨後感到左眼被磚頭擊中，暈眩期間X感到被圍毆，直至有人帶他從人群中拉出，蒙面人後退後，X才看見死者倒地。

庭上其後又播出X於警署內進行認人手續的片段，X於過程中認出首被告。首被告一方問X，警方有否在認人前告知他，疑犯可能不在其列，X表示沒有印象，X又否認認錯人。

首被告一方又指出，X以鐵通推向蒙面人，其實是令事件升級，向他施襲的人只是為了保護被推的人，X表示絕對不同意。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控謀殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

謀殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，謀殺70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

案件明（17日）續審。

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記者：楊詠渝

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