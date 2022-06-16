【明星減肥】49歲鄭秀文將半百零贅肉　靠6招天后級秘訣保窈窕身段

▲ 49歲鄭秀文「不老傳說」之迷大公開。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）早前驚喜亮相關心妍演紅館唱會擔任嘉賓，闊別3年舞台演出，重返紅館後台走廊時表現興奮，更預告計劃下年在紅館開騷。

Sammi當時表示：「上次開演唱會已經是2019嘅事，希望出年可以開到演唱會，如果我開騷你哋會唔會嚟睇呀？期待住，如果真係開得成，就紅館見。」帖文一出即引大批網民留言很期待她的演唱會，相信屆時又會掀起一陣撲飛潮。

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快將50歲

最近頻頻活躍起來的Sammi，在社交平台繼續派福利，上載一張身穿bra top、外配毛毛褸的造型照，以一貫其時尚型格作風示人。

她「先小人後君子」表示未知何時可以開演唱會，故給大家先看靚相望梅止渴。快將踏入50歲的Sammi，仍擁有一副零贅肉健美身段，無論凍齡肌膚以及緊緻身材依舊如昔，讓網民驚嘆似吃了防腐劑一樣。

眾所周知Sammi熱愛做運動，究竟除運動外，凍齡keep fit的心得是甚麼呢？

▲ （Instagram圖片）

凍齡第1招：紫薯美顏修身

不少粉絲都知道Sammi愛吃紫薯代替白飯，紫薯既高纖又飽肚，亦含有豐富的花青素，多吃可以養顏美肌。她還有小貼士，提醒大家不要將紫心蕃薯當作紫薯，紫心蕃薯雖然跟紫薯的外型十分相似，但其糖份較高，營養成份也不同。

凍齡第2招：「縮水湯」去水腫

她曾分享有效減重的方法，就是靠喝「縮水湯」雜菜湯減走身體水份。雜菜湯高纖低脂無負擔，連續喝7日，身體會排走多餘的水份，體型縮小一個碼，適合短期排毒及極速瘦身的人士。

凍齡第3招：「發酵水」排毒通便

Sammi曾推介自製「發酵水」水克非爾（Water Kefir），水克非爾是一種可以食用的益生菌，由乳酸菌、醋酸菌、酵母菌、蛋白質和多糖組成。可促進腸道健康，亦有效去水腫減磅，同時增加免疫力。除了飲用，亦可塗在臉部有效去除皮膚上的角質及減淡細紋，達到美顏功效。

凍齡第4招：「牛屁汁」舒緩濕疹

Sammi飽受十多年濕疹之苦，透過DJ麻利介紹使用「牛屁汁」Cow Fart Juice，有助舒緩濕疹。牛屁汁是以不同的純天然草藥成份而製，能深層滋養皮膚，針對真菌、微生物或不平衡pH所引起之皮膚不適，如皮膚炎症、皮疹或灰甲等。

凍齡第5招：喝蘋果醋

蘋果醋有助促進體內新陳代謝，使腸道變得更暢通，減少便秘的情況發生，同時可達到美容護膚功效。Sammi會於晚飯後飲用，以一茶匙蘋果醋，加入15ml至30ml的水及少量鹽混合，更容易入口。

凍齡第6招：補水與防曬

Sammi甚少到美容院，靠平日護膚保養，並認為步驟愈簡單愈好。她指補水與防曬是保護肌膚的基本步驟，同時是最重要的一環。

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