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【一樣的天空】張兆輝演嚴父釀兩代矛盾　一句話激到胡鴻鈞離家出走

娛樂 16:32 2022/06/16

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《一樣的天空》

由4個單元故事結合而成的電影《一樣的天空》，其中單元《乘風破浪》講述由張兆輝及胡鴻鈞（Hubert）扮演的父子化解彼此間矛盾，合力開創未來。

這對父子檔是導演潘梓然花盡唇舌才游說到答應演出，本來在內地工作的輝哥，剛好年初回港過年，加上他很喜歡這故事才能成事。至於兒子這角色，當初雖然找了不少人試鏡，但導演心中屬意胡鴻鈞飾演，最終亦能請得Hubert加盟。

兩代矛盾起衝突

現實中的輝哥是個廿四孝慈夫，與一對子女關係融洽，可是，他在電影中有別一貫和藹可親形象，化身對兒子非常嚴格的一言堂。

戲中講他扮演的父親擔心兒子立品不懂理財而一定要他每月給家用，令立品非常反感。

其中一幕立品對父親發洩積累而久的怨氣，兩人大吵一場後，立品奪門而出。

胡鴻鈞被讚有進步

Hubert表示：「雖然明白是劇情需要才大聲喝罵輝哥，但輝哥是前輩，拍攝這一幕前有一定壓力。幸好輝哥在拍攝前主動與我對戲，又叫我不用就住就住，全力投入角色情緒去演。」

輝哥笑言：「正所謂無仇不成父子，戲中的我雖然是個嚴父，但是心底裡非常愛錫兒子，只是要面才沒有表現出來。Hubert演得很好，一埋位就沒有給我好面色。」

導演也大讚首次參演電影的Hubert演出有明顯進步，與好戲之人輝哥成功演活父子兩代之間的矛盾。

最新影片推介：黃婉華專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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