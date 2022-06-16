【藝術文化】香港故宮與太古地產推雙城青年交流計畫　為期兩年

▲ (香港故宮文化博物館提供)

香港故宮文化博物館今天（16日）宣布，與太古地產推出為期兩年「雙城青年文化人才交流計劃」，將於今年下旬正式啓動，冀培育北京香港兩地文化人才。

香港故宮指，計劃將提供線上線下混合模式的學習活動，內容涵蓋藝術文化的基礎學習、創新思維及跨界才能等訓練，還包括工作實習機會，歡迎來自香港和北京修讀任何學科的大學生報名參加。

首年

有來自香港和北京最多80位大學生（每個城市約 40 位）參與為期四個月的線上交流之旅，兩地參加者將透過為是次計劃特設的虛擬遊戲平台學習，參與線上線下任務互相交流

將邀請多位文化藝術行業領袖和學者舉辦網上研討會和工作坊，讓青年與業界前輩交流討論。於首年表現優秀的參加者將有機會優先晉身第二年舉行的實地考察及工作實習

明年

挑選最多16位京港大學生（每個城市 8 位）參與為期兩個月的暑期計劃，參加者將到訪北京和香港，參加實地考察、講座和工作坊

為期三個星期於香港首屈一指的藝術文化機構或公司進行實習，啟發及培育他們的前瞻視野、跨界才能、系統思維，以及國際視野以回應及領導轉變，實現香港故宮致力為兩地培訓全面的新一代文化人才之目標。

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責任編輯：余思嵐

