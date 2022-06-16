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【污水檢測】小西灣富欣花園及大埔御峰苑等污水陽性　當局派逾22萬快測包

社會 16:37 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(梁偉榮攝)

政府今日（16日）表示，北區、東區及大埔污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

北區 — 彩園邨、丙崗、丙崗村及吳屋村

東區 — 富欣花園、曉翠苑、杏花邨、杏花園、興華（一）邨、興華（二）邨，炮台山康福臺附近一帶住宅，天后廟道17-45號附近一帶住宅（見附件）

大埔區 — 富雅花園、新達廣場、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰、翠怡花園、翠林閣、富萊花園、美豐花園，平安里及翠和里附近一帶住宅（見附件）


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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