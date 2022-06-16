【光年正傳】基斯伊雲指《反斗奇兵》催淚　究竟巴斯頭部為何是紫色？

▲ 朱薰訪問基斯伊雲（Chris Evans）和基斯伊雲（Chris Evans）。

迪士尼與彼思電影《光年正傳》於本周四（16日）上映。

早前，聲演光年隊長的基斯伊雲（Chris Evans），及聲演Mo的泰格韋替替（Taika Waititi）接受朱薰視像訪問。

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身為美國隊長和Pixar粉絲的朱薰得悉有機會做《光年正傳》視像訪問，與基斯見面就興奮不已。

她不單在社交媒體上開心預告會訪問基斯和泰格，訪問時更特別穿上《光年正傳》T裇，戴上巴斯光年Tsum Tsum公仔，儀式感十足去見偶像。

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▲ （《光年正傳》劇照）

基斯表示自己是《反斗奇兵》的粉絲，系列的四部電影都有看過，更表示系列越來越催淚，看《反斗奇兵》3和4看得心都碎了；大讚Pixer擅於創作令人悲喜交集的故事。泰格也透露自己是Pixer電影忠粉，最喜歡是教會他放下執著，才可高飛的《沖天救兵》。

基斯認為巴斯光年和美國隊長表面上有相似之處，例如兩個角色都是身負重任，來到現代的「老餅」。

但他們的性格則大有不同，巴斯比美國隊長自信，無所畏懼。而泰格則形容新角色Mo跟年輕時尋找人生方向的自己很相似，因此覺得角色很吸引。

▲ （IG截圖）

訪問最後，朱薰替6歲囡囡問二人為何巴斯的頭髮有時候是紫色，想不到這個問題竟然考起兩位演員，他們都表示一直以為巴斯的頭部是紫色，思考良久都想不到答案。泰格最後搞笑謂可能會在《光年正傳》中找到答案。

《光年正傳》中，巴斯光年將會展開一段宇宙大冒險，大家熟悉的死敵索克天王亦會現身，帶領邪惡機械人兵團與巴斯光年激鬥連場。還有新角色萌爆機械貓襪仔初登場，陪住巴斯光年穿梭太空。

電影充滿太空感和科幻色彩，加上一幕幕動作大場面，以及彼思獨特的喜劇感和感動人心的故事，相信戲迷定必十分期待。