【培正群組】培正中學今增一密切接觸者確診　料群組於受訓或晚宴播疫

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情反覆，今（16日）新增1085宗本地個案，學校亦錄113宗陽性呈報，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，今日新增的疑染BA.2.12.1個案中，有一人是培正中學確診者的密切接觸者，而培正中學就無新增學生確診，維持6名田徑隊成員染疫，均曾出席6月17日晚上在食美軒舉行的學校宴會。

歐家榮稱，當晚食美軒由學校包場，共60多名師生出席及用膳，惟由於確診學生均是田徑隊，早前曾一同訓練，難以確定是在受訓時互相傳染或是在晚宴出現傳播，而確診學生檢測陽性後便沒有上學，同班及同校其他學生暫時均測試陰性，相信風險沒那麼大，但會密切關注。

歐家榮又表示，食美軒的員工亦均檢測陰性，認為暫時無需要停業，但已建議徹底清潔消毒。

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記者：黃小冰