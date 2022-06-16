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【聲夢傳奇】Chantel喜獲Do姐加持　姚焯菲將與家人往新西蘭旅行「避暑」

娛樂 16:57 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

Do姐與Chantel齊拍廣告。

中國銀行（香港）BoC Pay就香港特別行政區政府2022年（第二階段）消費券計劃推出「轉會現金賞」，由鄭裕玲（Do姐）與「小公主」姚焯菲（Chantel）拍攝的廣告短片在今天（6月16日）曝光。
 
在廣告內，Do姐身穿粉紅西裝褸牛仔褲知性打扮亮相，至於Chantel以牛仔背心外套，白色crop背心及短褲的清新少女造型示人。

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Do姐大讚Chantel

雖然Chantel今次是「越級挑戰」，要與影后兼視后的Do姐一同演戲，二人拍片合作卻十分愉快。

而且Do姐更向工作人員大讚Chantel乖巧聰明：「訪問過她多次，她識唱歌，好乖女，又靚女，亦訪問過她爸爸，全家人好融洽，她爸爸經常接她放學，相當錫囡囡，更陪她工作到夜深，我問她未夠年齡領取消費券，會不會打父母主意，她相當乖不會扭計shopping。」

對於演藝圈有不明文規則，不少藝人視與Do姐合作為其中一項解鎖目標，Chantel今次成就解鎖，更獲對方「加持」感開心：「有看Do姐的作品，亦有看她主持的節目，Do姐口才好，見識廣博，與拍檔過招常有不少火花，希望可與她再合作，拍攝節目，因為可從她身上學到口才及應變急才。」

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一家出埠「避暑」 

此外，Chantel現在忙於應付考試，之後放暑期將與家人往新西蘭旅行，她說：「現在忙於準備月底的考試，之後完成手頭上的工作，會於7月與家人去新西蘭去旅行，我們一家人都好期待好開心，皆因已有兩年多沒有去旅行，到時可以充電，看看會否啟發創作靈感。」

由於新西蘭現正是冬天，Chantel笑言此行是「避暑」：「冬天要準備很多東西，要買旅行喼、羽絨褸、保暖鞋等禦寒衣物，還有相機等電子用品。」她指完成考試後，便與爸媽及妹妹一家四口齊去shopping。

撰文 : TOPick柴犬出動

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