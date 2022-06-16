【傷腎危機】過量高鈉肉食少運動極傷腎　營養師解構傷腎陷阱一招預防腎石

▲ 營養師解構傷腎陷阱。

抗疫兩年，在家工作，足不出戶，過量的加工肉食及高鈉食物，加上時常安坐家中缺乏走動，飲水少，都很傷腎。腎臟主要功能是幫助身體排毒，如果功能衰退，毒素便會積聚。腎臟衰退往往不能逆轉，較嚴重的腎衰竭需要「洗腎」或換腎，保護腎臟相當重要，以下逐一拆解；

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高鈉食物：抗疫時急凍食物食物很方便，例如牛腩煲、酸菜魚、pizza、cold cut等等，多數都比較鹹（高鈉質）、高脂，與二型糖尿病有莫大關係。加工肉食更含有硝酸鹽，已被世界衛生組織（WHO）列作為一級致癌物，常吃會增加患癌風險。大家應學懂看食物標籤，避免高鈉或過多添加劑食物，例如多選擇低鈉食物 （每100克/100毫升中納質含量不高於120克），烹調時亦要盡量少放鹽、豉油及高鈉調味料。

過量肉食：肉類、乳製品及蛋含有動物蛋白，帶有酸性，過量食用都會加重腎臟負擔。豆類、堅果及種籽都含優質植物蛋白質，可以每天進食，代替肉類。不同顏色的植物性食物對身體好處多，多吃可預防慢性病。

傷腎飲料：酒、咖啡可令血壓升高、增加腎臟壓力，過量攝入咖啡因亦會增加生腎石風險。另外，汽水多飲對腎臟也無益。汽水沒有營養，而且含糖量高，有添加劑或代糖。根據美國腎臟基金會研究顯示，每天喝兩杯或以上的碳酸飲料，都有可能會增加患腎石的風險，影響腎臟健康。

多喝水是避免腎石最好方法之一。一般人每天應飲用1.5到2升水。如果嫌水很淡，可嘗試加一兩片新鮮水果增加味道。網上有很多「Infused water」食譜，可以參考。

過度使用止痛藥：非類固醇消炎藥物（ibuprofen）和撲熱息痛（Paracetamol）等止痛藥，可緩解痛楚，但過量服用可能會損害腎臟，服食止痛藥應遵從醫囑。

標題經TOPick編輯修改，原題為《【傷腎】疫情過量肉食、高鈉食物、汽水、止痛藥、飲水少》