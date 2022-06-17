【開心速遞】《愛回家》莫家淦疫下曾做搬運幫補家計　身教兩兒子：男仔一定要有承擔

▲ 莫家淦跟兩位兒子感情要好，雖然北上發展事業，但亦無損大家的感情。（被訪者提供）

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演接龍保安「王朝」的莫家淦（Keith）成功入屋，不過受疫情影響工作量大減，經營的手錶及眼鏡生意亦受重挫，育有兩子的他更放下身段，曾做搬運工人日賺900元幫補家計，最近更北上尋找發展機會。

面對「疫」境，Keith的工作及生活都有所改變，他自言希望以身教讓兩名兒子知道──男仔一定要有承擔的！

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不會催谷小朋友

Keith在4月底已北上，現身處佛山進行拍攝工作，照顧兒子就交由太太一力負責。他說：「太太有做part time，不過可以在屋企工作，方便照顧兩個兒子。」

Keith的6歲大仔朗翹讀一年級、3歲細仔皓賢9月份便入讀K1，兩個都是讀本地學校。「哥哥升上小一後，功課明顯增加，幸好他都算應付得到。不過由於我不在香港，只有我太太獨力照顧，加上弟弟即將入學，故此日後有需要的話，會讓他上功課補習班。」

Keith跟太太都有共識，在學業上不會催谷小朋友，讓他們自由發展。「我認為學習不能夠靠逼，父母只能為孩子營造學習氣氛，如果逼他們的話，我覺得可能會出現反效果。」

▲ Keith 一家四口，生活愉快。（被訪者提供）

發掘兒子的學習興趣

課餘的興趣班，Keith就採取漁翁撒網的方法。「我會讓小朋友接觸不同活動，從中發掘真正興趣。當時哥哥未夠3歲，我已問他喜歡學甚麼，他選了足球、鋼琴及中國武術。後來發覺他對武術特別感興趣，於是便讓他繼續學下去，現在一星期上兩堂，他學得很開心。」

除學術及興趣發展，Keith也着重培養兒子的個性：「很嚴格規限他們用電子產品的時間，從小都不會給他們接觸手提電話及電腦，但因疫情爆發，大仔要長時間上網課，我才讓他用電腦。但會限制使用時間，每天做完功課後只可以玩半小時。他試過超時，我便罰他停玩一至兩天，讓他明白守規矩的重要性。」

▲ Keith 在《愛．回家之開心速遞》中，飾演的接龍保安「王朝」一角，深受觀眾歡迎。（被訪者提供）

在疫情下，Keith更以身教方式教育兒子。「兩年多的疫情，工作量明顯減少，眼鏡生意現已暫停，手錶生意也打擊嚴重，收入大減。當時有個做生意的朋友，問我有沒有興趣幫手搬貨，每日900元，當時因比較清閒便去幫手，只做了兩天。」

除了收到工資，最重要是讓兒子知道男人必須要有承擔。「其實兒子長大後做甚麼工作都沒有問題，職業無分貴賤，只要是正正當當，不做壞事便可以。而且做男仔一定要有擔帶，必須具備責任心，要盡力保護及照顧家人。」

▲ 哥哥及弟弟感情很好，沒有出現爭寵情況。（被訪者提供）

縱使Keith工作忙碌，在未北上工作前，工作以外全部都是親子時間。「其實由做爸爸開始，已沒有私人時間了。記得大仔剛出世，因為太太要坐月，我跟她採用輪班制，我都幫手餵奶、換片及沖涼。」

他說太太生完BB後至今，每晚熟睡時間都不長過4小時，所以Keith不用工作的日子，一定會分擔湊仔的工作，還經常帶他們出外郊遊。「我們去過元朗大棠及金山郊野公園睇馬騮。大仔4歲時，我試過帶他行山，行足3個小時他都不覺攰，我估不到他人仔細細，體力也不錯。」

兄弟相處和睦

問到湊仔的辛酸史，他說最怕是兒子生病，因大人小朋友都辛苦。「兩個仔都入過醫院，大仔發高燒入院，後來發現是玫瑰疹，留院觀察一至兩天已出院。弟弟有次痾及嘔，留了幾日院便無事。因兩個仔都很黐媽媽，所以由她陪伴在醫院過夜，真的辛苦了她。」

▲ Keith 曾帶大仔行山，行足 3 小時都不覺攰。（被訪者提供）

家裏有兩個或以上的孩子，通常都會爭寵，Keith說兄弟二人並沒有這情況。「他們感情很好，哥哥很遷就弟弟，因知道他年紀少，有時弟弟搶玩具，哥哥也會諒解。哥哥做錯事被我們責罵，弟弟會攬住哥哥要求我們不要罰他。」

兄弟相親相愛，也很愛錫爸爸。「我放工返到屋企時，弟弟便會很大聲叫爸爸，然後攬住我。哥哥就經常主動搵我玩Card Game，想讀書聽故仔又會搵我，我們關係很親密。」

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現在於內地工作的Keith，難免掛念家人。「其實我都不捨得他們，但為了生活始終要作出取捨，而且男兒志在四方，工作所需無可避免要周圍去。」

Keith都堅持定時跟兒子視像通話，拉近大家距離。「大仔好有趣，經常拿着故事書讀俾我聽。弟弟有一晚突然問我：『爸爸點解你工作完不回家呢？』其實我已離開了大半個月，他才發覺我沒有返屋企。問他掛不掛住爸爸，他又說不掛住，相當搞鬼。」

周日的父親節，Keith首年獨自一人在異鄉度過，但相信兩位兒子會明白爸爸對家庭的付出，長大後會跟爸爸一樣，做一個有擔帶的男人。

記者：招美寶