【防颱風】民政署率跨部門模擬救援及疏散演練　加強大澳水浸應變

▲ 跨部門演練加強大澳水浸應變。(新聞處提供)

離島民政事務處今日（16日）聯同相關政府部門和地區機構在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練，參與演練的包括民政處、消防處、警務處、香港天文台、渠務署、社會福利署、房屋署、民眾安全服務隊、大澳鄉事委員會、鄰舍輔導會、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處、香港紅十字會和佛教筏可紀念中學。



根據有關緊急應變安排，當天文台預測在熱帶氣旋影響下，大澳海平面高度可能在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上，天文台便會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。民政處接獲預警後，會啓動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，該中心由民政處、消防處、警務處、社會福利署、其他相關政府部門及非政府機構設立，以協調大澳的疏散、救援及緊急支援的工作。



​同時，居民代表及漁民代表會在收到天文台發出的預警後，協助將信息廣傳，提醒大澳居民提高警覺，並協助他們在有需要時到安全的地方暫避。而設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處和佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心會開放予有需要的居民暫時使用。

▲ 跨部門演練加強大澳水浸應變。(新聞處提供)

▲ 跨部門演練加強大澳水浸應變。(新聞處提供)

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責任編輯：余思嵐

