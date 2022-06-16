【回歸25周年】黃錦星、陳積志落區探訪多個家庭　向弱勢社群分享回歸喜悅

▲ 署理民政事務局局長陳積志（右），昨日更一連走訪三區探訪多個家庭。（民政事務局）

今年是回歸25周年，多名司局長近日落區，向弱勢社群分享喜悅。其中，環境局局長黃錦星，今日到北區探訪獨居長者及基層家庭；而署理民政事務局局長陳積志，昨日更一連走訪三區，探訪了多個家庭，並派發25周年慶祝活動禮物包。

黃錦星今日在北區民政事務專員莊永桓陪同下，與北區區議員、義工團隊到粉嶺嘉福邨，探訪一名獨居長者及兩個基層家庭，關心他們的生活情況和需要，並派發25周年慶祝活動禮物包。

他表示，政府一直把社區關懷注入慶祝活動，希望藉探訪區內弱勢社群家庭及派發禮物包，讓社會上有需要的家庭感受各界的關懷。

▲ 環境局局長黃錦星（左）與北區民政事務專員莊永桓（右），今日粉嶺嘉福邨探訪獨居長者及基層家庭。（政府新聞處）

陳積志昨日則聯同多區民政事務專員、立法會議員和區議員，一連走訪南區、荃灣區和深水埗區。

他首先在南區民政事務專員鄭港涌和立法會議員陳家珮陪同下，探訪住在鴨脷洲邨的李婆婆和馮婆婆；之後在荃灣民政事務專員區家盛、立法會議員陳恆鑌同陳穎欣陪同下，探訪住在福來邨的雙老家庭，了解他們的日常生活需要，兼贈送禮物包，分享回歸25周年的喜悅。

另外，陳積志隨後亦在深水埗區，出席「共慶回歸顯關懷」計劃深水埗區啟動禮，並與義工學習用烏都語說出：「慶祝香港回歸二十五周年。」他之後在深水埗民政事務專員黃昕然陪同下，探訪區內的新移民家庭、公屋輪候家庭和單親家庭。

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責任編輯：胡偉明