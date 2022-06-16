【減肥陷阱】雞肉部位營養圖鑑 雞翼極邪惡雞胸熱量僅佔8%
食用安全 18:39 2022/06/16
雞肉往往是減肥人士首選，但不同雞肉部位的脂肪含量相差甚遠，要小心選擇。台灣營養師高敏敏日前在Instagram分享不同雞肉部位營養圖鑑，提醒一隻雞的不同部位，脂肪含量可相差近20倍！
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高脂邪惡部位
- 雞屁股 452kcal
- 二節雞翼 226kcal
- 三節雞翼 210kcal
- 翅根 210kcal
- 雞腳 209kcal
- 雞心 190kcal
增肌減脂之選
- 雞胸肉 121kcal
- 雞里肌肉 109kcal
- 雞胗 89kcal
- 雞槌 151kcal
- 雞大腿（清腿） 157kcal
- 雞腿（骨腿） 163kcal
（以上為每100g含量計算）
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雞翼連皮極高脂 雞胗高蛋白質
高敏敏指出，連皮雞翼有70%熱量來自於雞皮上的油脂，是最肥的部位。相反，若是健身減肥人士食用，可首選雞胸肉、雞里肌肉，兩個部位不僅脂肪含量最低，油脂熱量也僅佔8%。
而蛋白質攝取量對人體也非常重要，高敏敏提醒，以一份蛋白質7g計算，建議每人一天需要吃6-8份，即約是一個半手掌大小及厚度的份量。而「雞胗」是雞的胃，蛋白質含量豐富，熱量與脂肪亦相對較低，可作爲不錯的蛋白質來源。
內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。
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責任編輯：張沛