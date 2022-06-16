【減肥陷阱】雞肉部位營養圖鑑　雞翼極邪惡雞胸熱量僅佔8% 

▲ 雞肉部位營養圖鑑：雞翼極邪惡，雞胸熱量僅佔8% 。

雞肉往往是減肥人士首選，但不同雞肉部位的脂肪含量相差甚遠，要小心選擇。台灣營養師高敏敏日前在Instagram分享不同雞肉部位營養圖鑑，提醒一隻雞的不同部位，脂肪含量可相差近20倍！

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高脂邪惡部位

雞屁股 452kcal

二節雞翼 226kcal

三節雞翼 210kcal

翅根 210kcal

雞腳 209kcal

雞心 190kcal

增肌減脂之選

雞胸肉 121kcal

雞里肌肉 109kcal

雞胗 89kcal

雞槌 151kcal

雞大腿（清腿） 157kcal

雞腿（骨腿） 163kcal

（以上為每100g含量計算）

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雞翼連皮極高脂 雞胗高蛋白質

高敏敏指出，連皮雞翼有70%熱量來自於雞皮上的油脂，是最肥的部位。相反，若是健身減肥人士食用，可首選雞胸肉、雞里肌肉，兩個部位不僅脂肪含量最低，油脂熱量也僅佔8%。

而蛋白質攝取量對人體也非常重要，高敏敏提醒，以一份蛋白質7g計算，建議每人一天需要吃6-8份，即約是一個半手掌大小及厚度的份量。而「雞胗」是雞的胃，蛋白質含量豐富，熱量與脂肪亦相對較低，可作爲不錯的蛋白質來源。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛