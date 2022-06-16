【打擊毒品】海關檢650萬元疑毒品　拘捕3人

▲ (新聞處提供)

海關昨日（15日）在柴灣和深水埗破獲兩宗販運毒品案件，檢獲約5.2公斤懷疑可卡因、約760克懷疑氯胺酮及約65克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約650萬元，並拘捕兩男一女。



海關昨午在柴灣進行反毒品行動，截查一名26歲男子時，在其背囊檢獲約5.2公斤懷疑可卡因，遂把他拘捕。跟進調查後，人員到附近一個工廠大廈單位搜查，再檢獲一批毒品包裝工具和一個被拆開的變壓器，懷疑不法分子以變壓器作掩飾運送涉案毒品到單位作儲存。



另外，海關人員昨日傍晚於深水埗截查一名28歲男子時，在其褲袋內發現約60克懷疑氯胺酮及約15克懷疑霹靂可卡因，遂把他拘捕。人員其後押解該名男子到附近一個住宅單位進行搜查，在單位內再檢獲約700克懷疑氯胺酮、約50克懷疑霹靂可卡因和一批毒品包裝工具。跟進調查後，一名懷疑涉案的27歲女子於該單位內被捕。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐