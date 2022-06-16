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【打擊毒品】海關檢650萬元疑毒品　拘捕3人

社會 17:22 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

(新聞處提供)

海關昨日（15日）在柴灣和深水埗破獲兩宗販運毒品案件，檢獲約5.2公斤懷疑可卡因、約760克懷疑氯胺酮及約65克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約650萬元，並拘捕兩男一女。

海關昨午在柴灣進行反毒品行動，截查一名26歲男子時，在其背囊檢獲約5.2公斤懷疑可卡因，遂把他拘捕。跟進調查後，人員到附近一個工廠大廈單位搜查，再檢獲一批毒品包裝工具和一個被拆開的變壓器，懷疑不法分子以變壓器作掩飾運送涉案毒品到單位作儲存。

另外，海關人員昨日傍晚於深水埗截查一名28歲男子時，在其褲袋內發現約60克懷疑氯胺酮及約15克懷疑霹靂可卡因，遂把他拘捕。人員其後押解該名男子到附近一個住宅單位進行搜查，在單位內再檢獲約700克懷疑氯胺酮、約50克懷疑霹靂可卡因和一批毒品包裝工具。跟進調查後，一名懷疑涉案的27歲女子於該單位內被捕。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 販運毒品 危險藥物 海關 柴灣 深水埗

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