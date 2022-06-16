【金融地位】林健鋒籲速與內地商通關　譚岳衡倡善用稅務優惠吸引人才

▲ 有立法會議員建議，要充分運用稅制優勢來吸引人才。（資料圖片）

立法會今通過有關強化及鞏固香港國際金融中心地位的無約束力議案，有議員促港府盡快和內地商討通關安排。財經及事務局副局長陳浩濂表示，港府會進一步穩控疫情，為與內地通關創造條件，又稱展望未來路向，港府認識到服務國家所需，是香港國際金融中心發展的核心任務。商經局副局長陳百里則表示，港府會繼續創造有利條件，推動香港經濟盡快復甦。

提出議案的經民聯立法會議員林健鋒建議檢視現行稅制，包括研究訂立更具競爭力的稅制，以吸引人才、企業及資金在香港落戶，並促檢討人才政策。他又希望，盡快和內地商討通關安排，並適時放寬海外入境檢疫安排，以盡快恢復香港與內地及國際市場的聯繫。

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立法會選委界議員譚岳衡提出，要充分運用稅制優勢來吸引人才，建議容許有資格成為永久居民的優才、專才、創科人才的首置印花稅「先繳後退」，具體做法是，相關人士未成為永久居民前，照付30%首置印花稅，在成為永久居民後，則享有永久居民首置優惠，（最高不多於樓價4.25%），之前多繳付的25.75%可退還。譚岳衡認為，該做法對於專業人才而言，可解除生活上的後顧之憂，對政府而言，不僅沒收入損失，還有利留住人才。

另外，提出修正案的選委界議員黃元山則認為，港府在制訂香港金融發展藍圖時，應多與內地不同部門溝通協調，提升香港金融業服務實體經濟的能力。同時，要更積極向國際投資者講解、推廣香港作為國際金融中心的故事。不過，由於表決時黃元山不在席，立法會主席梁君彥表示不會處理其修正案。

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責任編輯：林曉君