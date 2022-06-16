【性別教育】王祖藍與女兒沖涼要穿泳褲　教女認識性別不能隨便錫男仔

▲ 王祖藍與女兒沖涼時會穿泳褲，以教導她認識性別之分。

臨近父親節，「長短腳夫妻」王祖藍與李亞男近期為內地親子觀察節目《爸爸當家》分享育兒經。在最新一集中，王祖藍與其他爸爸級嘉賓談及照顧女兒的尷尬事，王祖藍稱與女兒沖涼時，自己會穿泳褲，並教導女兒認識性別。

最新影片推介︰

李亞男與王祖藍於《爸爸當家》節目中，與幾位「全職爸爸」互相交流育兒經，並有育兒專家坐鎮，通過觀察爸爸的表現，對育兒關係、家庭教育等話題進行正向引導。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

key自己入父母舊照彌補遺憾

繼上次分享過自己與亡父生前的點滴後，祖藍再度談及對父親的遺憾，當他看到其中一位男嘉賓首次拍攝全家福時，祖藍忍不住落淚，並憶述道：

全家福很有意義，後來做藝人之後，有時候做訪問，人家問我要全家福，我發現我才有一張，之前都沒有機會拍。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

為了彌補遺憾，祖藍翻出了很多父母的結婚相，還有他們拍拖時的照片等，他用現代的技術key自己入照片中，「就感覺自己，其實你們在一起的時候，就好像已經開始快有我了。所以現在跟外公外婆、跟奶奶有機會就多拍。」

▲ 王祖藍與李亞男育有一對女兒。（IG圖片）

陪女兒洗澡要穿泳褲

祖藍與李亞男現育有2名女兒，分別3歲半及1歲半，祖藍一有時間就會親自湊女。當一眾爸爸談到照顧女兒有很多不方便之處，例如為女兒沖涼，祖藍非常認同謂：「我會穿泳褲，然後跟她一起洗。」女兒有問他「為甚麼要穿泳褲」，雖然很難解釋，但祖藍仍嘗試教她性別之分。

亞男跟女兒也會經常親親，她有時候就會很想親我的嘴，我就說這個親嘴你只能跟媽媽親，因為你不能親我，然後她有時候就覺得為甚麼我不可以，然後抓住我的頭（親）。這些都要跟她說，在我身上就告訴她，有一些男生是不可以跟你做的，你也不可以跟爸爸做的。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

育兒專家︰2歲開始認識性別

主持人則建議爸爸們，可以用有趣的方式對孩子進行基本的性別教育，目的不僅是讓孩子擁有健全的性別知識，更是一個幫助孩子建立性別自尊、性別自信的過程。

而育兒專家張雅蓮在節目中也指出，私密教育不單是針對女孩子，其實男孩子一樣有需要保護自己的私隱，「基本上2歲就開始有朦朧的性別意識，3歲開始建立性別意識，4歲已經完全穩固性別意識。」

張雅蓮認為，最好的私密教育就是盡早讓孩子學會自立，便可以自己獨立洗澡，爸爸也不必尷尬了。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳