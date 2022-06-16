【昂坪360】昂坪360推出「360°元宇宙初體驗」　活動期間來回纜車門票可享75折優惠

▲ 昂坪360推出「360°元宇宙初體驗」，活動期間來回纜車門票可享75折優惠。

昂坪360推出「360°元宇宙初體驗」，讓家長偕子女360度初探元宇宙，一起製作自己第一個NFT，在元宇宙及現實墟市同時選購精品。活動期間，賓客購買來回纜車（標準車廂）門票可享 75 折優惠。

「360°元宇宙初體驗」是與初創公司MMMeta合作，融合元宇宙跟現實生活，賓客透過掃描二維碼進入「元宇宙萬物公司Block177」訂購產品，可欣賞虛擬壁畫、菩提樹及祝福鼓等，並可玩線上遊戲。當到達昂坪市集的實體Pop up墟市，賓客瞬間返回現實，光顧元宇宙内的十多間真實商戶。活動亦設「NFT尋寶遊戲」，只要找到3個NFT打卡熱點便可獲紀念襟章等。

NFT（Non-fungible token）為數碼資產提供特定擁有權。今次活動辦的「我的第一個NFT工作坊」，該親子共同為纜車等圖案填上顔色，作品經數碼化後製成NFT，並免費上載至NFT平台Artzioneer，每日首100位賓客更可即場印製個人化紀念Tote Bag一個。賓客也可參加「NFT小教室」，瞭解更多NFT知識及繪畫專屬自己的NFT。

創作者可以100元回購自己的NFT，收益扣除平台收費後，將全數捐予香港盲人輔導會。輔導會三位視障人士亦自己創作NFT並於線上平台發佈，讓全球欣賞。元宇宙及「Pop Up墟市」亦特設香港盲人輔導會攤位，售賣視障人士的手作精品。

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記者：黃穎津