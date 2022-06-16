【霸氣情歌】曾為陳柏宇寫歌當結婚禮物 　林奕匡重唱回憶兄弟情

▲ 林奕匡翻唱陳柏宇歌曲。

唱作人林奕匡（Phil）除會唱別人的歌，更會cover他為其他歌手創製的歌曲，繼姜濤的《Dear My Friend,》及葉巧琳的《難道我還未夠難》後，Phil最新作便揀中了由他作曲、好兄弟陳柏宇（Jason）的《霸氣情歌》。

《霸氣情歌》於2017年推出，是當年Phil送給Jason的結婚禮物，所以今次的cover份外有意義。「我5年前寫俾Jason去唱，當係一個結婚禮物，我覺得係一件都幾正嘅事，好Sweet！」揀中此曲來cover，更因為罕有，Phil指：「我咁耐以嚟少有唱過俾大家聽，可能只唱幾句、少少demo咁樣…」

▲ 深情演繹。

儘管是首cover song，但Phil也不只是「齋唱」，除了在編曲上花心思，更加入極個人特色的色士風演奏進曲中，感到耳目一新！Phil笑說：「我希望有一種唔同嘅感覺，好似隻歌嘅拍子原本係4/4，今次轉咗另一種拍子；另外自己想做acapella多啲嘅elements、好多和音咁，既然係比較personal版本，不如再加Saxophone落去啦！我啲音樂就係有一種隨心，想加就加落去，效果幾好，希望大家都會鍾意呢個版本啦！」

▲ 加入色士風演奏。

Phil cover的《霸氣情歌》footage亦剛新鮮上架，他以Live形式演繹，加上他在中段的色士風演奏，獲不少樂迷支持，有樂迷留言稱希望聽到Phil可cover以往為Jason創作的歌曲，包括《別來無恙》等，樂迷的意見如同為Phil打了一支強心針，十分具鼓舞性。

Phil坦言，唱cover song揀歌時也帶點私心：「我不嬲都有去cover下別人嘅作品，自己都有私心嘅，既然唱人哋作品，不如唱首自己寫俾人嘅作品。」

最新影片：黃婉華訪問