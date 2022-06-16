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【金像獎2022】最佳男女主角候選人拍造型照　謝賢有望成最年長香港金像獎影帝

娛樂 18:24 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

將於7月17日舉行的「第40屆香港電影金像奬」頒獎典禮氣氛逐漸熾熱，香港電影金像奬協會在今日（6月16日）發放入圍本屆最佳男、女主角候選人的造型照。

今屆最佳男主角獎可說是「跨世代」之爭！曾在無數電影中領銜主演的粵語片的巨星四哥謝賢，是「第38屆香港電影金像奬—終身成就奬」得主。

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最年長影帝候選人

從影近70年的四哥憑在《殺出個黃昏》演殺手而首度入圍提名香港金像獎最佳男主角，也是史上最年長的香港金像影帝候選人。

至於林家棟在第38屆憑《樹大招風》首度獲得提名最佳男主角即封帝，今回第二度入圍爭影帝更同時獲兩個候選資格——在《智齒》中飾演一名因妻兒遭車撞死而懷有大恨的警員，以及在《手捲煙》中扮演以走私為生的退役華裔英兵。

另外，「金馬影帝」吳鎮宇曾在第20屆金像奬獲最佳男配角，今次憑《濁水漂流》演無家癮君子一角第6度競逐影帝。

而《媽媽的神奇小子》是新晉演員梁仲恆首度亮相大銀幕之作，扮演香港殘奧短跑金牌得主蘇樺偉形神兼備，讓他同時獲得最佳男主角及最佳新演員的提名。

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吳君如力戰鞏俐

至於5位入圍最佳女主角實力亦同樣毋庸置疑。吳君如曾在1998年奪得金像奬最佳女主角，今次憑藉《媽媽的神奇小子》片中「蘇媽」一角，與兩位演繹少年及成人版蘇樺偉的演員——馮皓揚及梁仲恆的深情演出打動評審再度入圍。

曾膺金像獎最佳女主角的國際影后鞏俐，在講述中國女排的電影《奪冠》中飾演靈魂人物郎平，其入木三分造型與演出，就連郎平本人也讚賞不已。

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王丹妮一鳴驚人

模特兒出身的王丹妮同樣演繹以真人為藍本的角色，在《梅艷芳》片中維妙維肖地演釋出「百變天后」神髓，並舉獲得最佳女主角及最佳新演員雙提名。

另一位同是模特兒出身的周秀娜則飾演一名早上當酒樓侍應、晚上當陪酒，並有段不為人知過去，情感複雜不易演繹，為《馬達.蓮娜》一片唯一競逐獎項的代表。

劉雅瑟在《智齒》中飾演一名有毒癮的少女，因毒駕撞死一名警員的至親，為救贖而當上該警員的線人，她憑細膩的內心戲及拚搏動作演出入圍候選金像獎影后。

撰文 : TOPick柴犬出動

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