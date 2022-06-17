毋忘第五波疫情下的長者之殤　英國專家籲接種加強劑延長疫苗保護力　勿輕信坊間謠言

新冠肺炎肆虐全球兩年多，各地疫情反覆不定，每每稍為放鬆，世紀病毒隨即反撲。正如本港今年初爆發第五波疫情，至今累計錄得逾120萬宗確診個案， 9,000多人死亡，當中近半死亡個案來自安老院及殘疾人士院舍，超過95%死亡個案為60歲或以上長者，80歲或以上長者的死亡率更高達10.41%。由此可見，擺脫疫情之日仍有漫漫長路，為免重蹈第五波疫情的慘痛經驗，高危人士尤其是長者千萬不可掉以輕心。



兩劑未夠 補打加強劑以策萬全



在2022年5月28日香港中文大學舉辦的「2022年醫療新領域」年會上，講者之一的倫敦衞生與熱帶醫學學院傳染病流行病學教授海曼（David L. Heymann）強調，不論是自然感染或接種疫苗，均可預防感染後出現重症及死亡。他明確指出，即使有可能出現突破性感染（Breakthrough Infection，意指完成基本接種仍感染病毒），注射疫苗仍有效預防重症，患者死亡和出現長期後遺症的機率亦最低。

▲ 海曼教授曾任英格蘭公共衛生署主席及世界衞生組織（世衞）助理總幹事，2003年時更是世衞的全球非典型肺炎（俗稱「沙士」）對策指揮，應對全球性傳染病的經驗豐富。

不過，新冠病毒變異株Omicron的「免疫逃逸」能力較強，難免會削弱第一、二劑新冠疫苗的有效力，導致突破性感染。就此，海曼教授指出注射加強劑的重要性，他引述英國的數據，指接種BNT162b2疫苗(在香港稱為復必泰)作第三劑後10至14周，疫苗對預防住院的有效性從35%恢復到75%；另有瑞士研究顯示，注射第三劑疫苗後參與者的鼻道病毒載量顯著降低5.3 倍，有助降低傳播風險。



多項研究證加強劑效用



目前，世界多地亦已開打第四劑新冠疫苗，向長者及高風險群組提供額外保護，以預防疫情捲土重來，本港亦有相關安排；今年5月起本港18-59歲人士，尤其有較高暴露風險或按個人需要，亦可選擇接種第四劑新冠疫苗。截至2022年6月中旬，本港60歲或以上長者中已接種第三劑的比例只有52.6%，而全港已接種第四劑的人口更只有約13萬人。



本港長者的新冠疫苗接種率一直處於偏低水平，無非是長者或其家屬擔心接種疫苗後引發的副作用，但海曼教授表示，世衞網頁提供的疫苗資訊及大量證據證明，香港所使用的兩種疫苗均有效且副作用極小，更重要的是，接種疫苗可以預防康復者出現新冠長期症狀（又稱「長新冠」），當中包括呼吸困難、慢性疲勞、「腦霧」、焦慮和壓力，這些症狀的持續時間可長達一年。



英國的數據指出，已完成基本免疫接種的患者出現「長新冠」的風險比無接種者／只接種一劑者低一半。此外，以色列發布的相關數據顯示，在563,465 名 60 至 100 歲的人士中，第四劑接種BNT162b2疫苗(在香港稱為復必泰)可顯著降低新冠疾病的死亡率，加強劑對長者可說是具有一定重要性。

▲ 海曼教授透過視像會議出席「2022年醫療新領域」年會，期間他分享多項外國研究的數據，證明接種加強劑的成效。

勿輕信沒有憑證資訊 新冠肺炎絕非一場流感



最後，海曼教授語重心長地提醒港人切勿輕信社交媒體上沒有憑據的資訊，誤以為新冠肺炎「只是一場流感」(Just a flu)，若有人想透過「中招」獲得免疫保護更是大錯特錯，因為即使病情再輕微，都可以導致長期的後遺症狀。他亦建議政府積極提高市民對疫苗的信任，例如推廣疫苗接種的靈活性，讓市民清楚知道接種加強劑時可以選擇另一款疫苗，即首兩劑接種了滅活疫苗的話，第三劑建議可轉為接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗。



海曼教授說道：「市民要明白可獲得疫苗抵禦新冠病毒是一件很幸運的事，我們應加以善用並聽從政府相關接種疫苗的指引，按時接種疫苗加強個人防護。」



資訊由海曼教授提供，復星醫藥支持。