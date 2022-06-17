【專科門診】醫管局料專科輪候時間疫後現反彈　推3大招縮短輪候時間

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（郭詩詩攝）

公院專科門診輪候長，醫管局去年推三大措施改善，包括設綜合診所分流病人，加強公私營協作，將部分專科病人分流至基層醫療，及加快篩走康復個案。當局稱今波疫情高峰，部分專科輪候時間明顯減少，惟料疫後將現反彈，盼措施可縮短輪候時間。病人組織相信措施需要一段時間才見成效。

根據醫管局專科門診最新數據顯示，截至今年3月31日，各大聯網8大專科的穩定新症輪候時間，以九龍西眼科輪候時間最長，需等164星期，即3年2個月；其次為港島西內科，亦需等逾2年半時間，即138星期才見醫生。

醫管局於去年第四季起引入多項措施，縮短專科門診輪候時間，除增加醫護人手及加大診症量外，亦推以醫生主導的跨專業團隊綜合診所，穩定新症病人於輪候期間，先由護士及專職醫療初步評估，有需要才轉介醫生。

醫管局總行政經理劉家獻解釋，現時有逾100間綜合診所，覆蓋19個專科病症，包括風濕科、耳鼻喉科、泌尿外科等；以耳鼻喉科為例，新症輪候的病人可選擇到綜合診所，輪候診症時間就可由1年半縮短至半年。

劉家獻又指，部分家庭醫學專科門診病人，覆診時或出現其他症狀，現時或會轉介到另一專科跟進，因而令另一專科輪候時間加長；局方亦設立會診平台，聯同專科醫生為病人診症及檢查等，加強家庭醫學專科門診處理各類病症的能力，減少不必要轉介到另一專科的情況。

當局亦去年亦擴大公私營協作計劃，引入「共同醫治模式」，將骨科及內科穩定病人，轉到私營基層醫療處理，至今已有逾500名病人參與，今年第二季更已擴展至精神科，病人如有需要時亦可安排返回公院接受治療。

劉家獻直言有關措施推出後，部分專科新症輪候時間明顯減少，而今年2至3月更見進一步縮短，料與疫情高峰有關；惟相信現時疫情緩和，輪候時間將反彈，當局會繼續改善專科門診服務及輪候時間，今年第四季亦將綜合診所新症輪候時間，納入專科門診輪候時間，反映更真實情況。

社區組織協會幹事彭鴻昌相信，措施有一定作用，但需時才可反映成效；他亦預計疫情緩和後，輪候時間會回升至疫情前數據，但日後會否再下跌至第五波疫情的較低水平，就要視乎人口老年化、長期病患的數目、醫護人手等。

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記者：郭詩詩