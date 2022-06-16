【南沙方案】林鄭月娥歡迎中央公布《南沙方案》　鼓勵香港社會各界積極把握機遇

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日表示，歡迎中央日前公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（《南沙方案》），並鼓勵香港社會各界積極把握機遇，共同推動建設粵港澳大灣區。

林鄭月娥表示：「香港特區政府將按照廣東省政府、廣州市政府在南沙出台的新政策，支持香港社會各界積極把握粵港澳大灣區建設及《南沙方案》帶來的機遇。」

「香港擁有『一國兩制』的體制優勢，以及高度法治化、市場化、國際化的一流營商環境，亦是國際金融、航運、貿易中心。」林鄭續指，「香港必定會充分發揮自身的優勢，尤其是國際網絡和聯繫、高端的專業服務業等，全力協助南沙建設成為粵港澳大灣區內的高水平對外開放門戶，並為自身及行業發掘更廣袤的發展空間。」

政府表示，南沙是大灣區內重要的粵港澳合作發展平台之一，其定位為高水平對外開放門戶，自廣深港高鐵香港段開通以來，香港與南沙的距離已大大拉近，為香港參與南沙發展提供更有利條件；而即將開校的香港科技大學（廣州）在培育人才、推動科技發展方面，亦是香港參與南沙建設的優良示範。

政府又形容，《南沙方案》明確面向港澳及國際，在五方面為南沙擘劃重點發展方向，包括科技創新產業合作、青年創新創業合作、高水平對外開放、規則銜接對接、高質量城市發展，對應香港較有優勢並銳意發展的政策範疇，有利香港積極參與南沙的進一步開發建設和支持《南沙方案》的實施。

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責任編輯：胡偉明