【專科門診】醫管局篩走已康復個案縮短輪候時間　病人組織倡轉由私營醫療跟進

▲ 醫管局自去年第四季起引入多項改善新症輪候時間措施。（資料圖片）

現時醫管局每年專科門診有770萬人次就診，惟當中9成屬舊症，僅1成為新症，醫管局去年起推由資深醫生覆檢個案，如病人已康復則會「篩走」，無需再覆診，以期縮短輪候時間。病人組織認為，部分專科病人即使完成治療，亦非完全無醫療需要，倡可將病人轉到私營醫療跟進。

醫管局去年起引入改善新症輪候時間措施，當中包括由資深醫生監察及覆檢穩定個案，已康復的病人無須再覆診，從而調撥更多配額予專科門診新症，縮短新症輪候時間。社區組織協會幹事彭鴻昌認為，過往一向有相關做法，但數量較少，多涉因意外接受治療但已痊癒的病人。

不過他提到，部分如腫瘤科的病人，即使已完成電療或化療，亦非全無醫療需要，當局可安排有關病人，到私營基層醫療定期覆診，相信可縮短專科門診輪候；但強調有關共同醫治模式，仍需視乎當局如何發展，包括轉介甚麼專科到私營基層醫療，以及私家醫生可接收的數量。

公共醫療醫生協會會長凌霄志則認為，專科門診輪候時間長並無單一原因，不可只用一項措施就可改善有關問題；又坦言設家庭醫學與專科會診平台療等措施剛起步，料需時3至5年才見成效，如醫管局再多撥資源，相信可加快成效。

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記者：郭詩詩