【昆蟲出沒】深井屋苑驚現多腳異形昆蟲　專家：會咬人且被咬地方紅腫疼痛

天炎熱多雨，是各種昆蟲肆虐的季節，有深井居民日前在網上發帖，稱在麗都花園發現一隻昆蟲，其身上有十多對腳，事主高呼「怪物」。有專家稱，

該名網民日前於facebook群組「深井人」發帖，稱在麗都花園門口發現一隻昆蟲，直言是「怪物」。從其上傳照片所見，該昆蟲擁有10多對腳，修長且纖幼如竹籤，猶如「蜈蚣與蟑螂」結合體，甚狀恐怖。

帖文引起大批網民熱議，有網民稱，該昆蟲是蚰蜒，專吃蟑螂，是益蟲「蟑螂天敵。」；也有網民稱，這是蜈蚣和蜘蛛的混合體；另有網民稱，這昆蟲牙有毒，不要亂碰。

影片推介：

香港蟲害管理學會主席陳澤森指該蟲叫蚰蜒(scutigeromorpha)，是會咬人的昆蟲，被咬傷的地方在數小時內出現紅腫疼痛，甚至出現條狀的水皰，含有輕微的毒性，被咬的地方會非常疼痛。

牠實際上屬於益蟲，因為牠對於植物無害，而平時牠最喜歡吃的東西就是小型昆蟲。蚰蜒喜歡生活在潮濕又陰暗的地方，一般來說只要保持地方乾爽，都不過受到牠們騷擾。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣