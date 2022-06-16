【虛假文書】警方搗破偽造虛假文書集團拘6南亞裔　涉開價3,000元提供虛假保安人員課程證書

▲ 警方搗破偽造虛假文書集團拘6南亞裔，涉開價3,000元提供虛假保安人員課程證書。（黃傑偉攝）

警方昨日（15日）展開雷霆2022行動，搗破一個偽造虛假文書集團，拘捕4男2女南亞裔人士，年齡介乎38至48歲。

灣仔警區反黑組第二隊高級督察陳梓銓指，灣仔警區於去年12月至今年2月拘捕7宗行使虛假文書案件，7名人士以虛假保安員課程證書，申請保安人員許可證被捕，灣仔警區反黑組第二隊接手調查，並於昨日拘捕集團4男2女南亞裔人士成員，年齡介乎38至48歲，涉嫌串謀使用虛假文書及管有虛假文書。

集團由一對夫婦操控，集團成員會到舉辦保安員課程地點，對顧客訛稱可以3,000元提供保安人員課程證書，並提供銀行戶口替集團收取費用，行動中檢獲一批製造偽造文書工具，包括手提電腦、打印機、製作證書紙張及一批虛假證書製成品，被捕人現正扣查中。

警方呼籲市民要到信譽良好及給認可機構領取證書，如有懷疑應與警方聯絡。警方重申偽造文書及行使虛假文書屬嚴重罪行，最高可被判監禁14年市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉