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【維港海濱】海濱6地點辦「仲夏．維港」活動　林鄭月娥樂見海濱「還港於民」

社會 18:50 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

「仲夏.維港」海濱兩岸六大主題園區啟動禮。 （陳靜儀攝）

維港海濱逐步開放，海濱事務委員會及發展局今(16日)於灣仔海濱舉行回歸25周年活動「仲夏．維港」啟動禮。特首林鄭月娥表示，樂見海濱打通後「還港於民」，讓香港成為更優質城市。

海濱事務委員會舉辦及發展局統籌，於6個海濱地點舉辦多項慶祝特區成立25周年的主題活動「仲夏．維港」，由馬會捐出6.3億元舉行6個期間限定、以仲夏為主題的海濱地點，讓市民輕鬆愜意地享受公共空間。

林鄭月娥致辭時提到，自小在告士打道生活，見證維港海岸線轉變感到安慰。她認為在管理上要讓市民「無拘無束」，樂見康文署在休憩空間注入較為寬鬆的元素，具有啟發性，「不用管市民管得咁犀利」，只要相信香港市民會愛惜建設。

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記者：蘇文軒

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