【超人爸爸】24周早產嬰三度徘徊生死邊緣　港爸無悔被辭退照顧兒子︰不想遺憾一世

▲ 林朗森是24周5天早產出世，Henry分擔照顧初生兒責任，化身超人爸爸！

10歲的林朗森就讀小學三年級，身型比同齡孩子瘦小，有5百多度深近視，他是極早早產出世，出生時只有24周零5天，在醫院捱過半年，3次逃出死門關，是位「超能BB」！生命小鬥士的背後有家人作強大後盾，尤其爸爸Henry撐起一家！

▲ Henry承擔照顧孩子責任，夫妻有共識，交由他主力照顧早產兒。（圖片︰受訪者提供）

24周零5天早產嬰兒

爸媽Henry及Jazz育2仔女，細仔朗森現年10歲，大女樂心11歲，兩姊弟相差一年多。媽媽回想大女兒是「過期居留」懷胎逾40周需催生的BB，想也沒想過細仔會是早產兒，出生只有24周零5天，即媽媽懷胎6個月左右。

▲ 林氏一家四口出席協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」活動，盼大眾關注早產兒家庭的需要。（林綺虹攝）

爸爸形容朗森出世只有手掌般大，全身皮膚晶瑩剔透，僅重1.7磅，兒子比正常BB細4倍，出世隨即就有3位醫生圍著他，情況危急。如今歷十載了，Herny仍記著醫生一句話，該話助他堅持下去，熬過每道難關。

兒子出世第2、3天時，我問醫生24周出世的BB生存率有多大。可知道，BB出世只有如一支樽裝水長、1.7磅重，之後更收水輕至1.5磅……醫生跟我說了句強心針，「你對兒子信心有多大，他的生存率就有多大。」

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當時大女兒只是1歲多BB，需要爸媽照顧，夫妻有共識，交由Henry照顧兒子，由Jazz照顧女兒，可知道太太產後需要坐月，並一度自責早產誕兒，及後才知醫學界暫不清楚早產的成因，只是已知一些早產風險因素。

加上，早產兒子的狀況難以預計，一日過一日，Henry不想太太看到全身駁著喉管儀器的兒子，決定自己主力照顧早產兒。朗森在醫院前後共住了176天，即半年左右才出院，期間曾3次遊走生死邊緣。

▲ 朗森在協康會接受早期教育及訓練，亦入讀了協康會康苗幼兒園的兼收學位。（林綺虹攝）

三度徘徊生死邊緣

爸爸記憶猶新，回想第1次危急是朗森出世的第7天爆肺，因肺壓著心臟，令心跳每分鐘只有約10下，當時危急至用不到儀器，醫生需憑臨床經驗去診斷進行施救。

第2次是在出世第2個月，朗森的肺未完全發育好，不能自行呼吸，需靠機器維持生命，醫生提醒我們當晚要留意電話，我跟醫生說「我頂得住，盡力搶救，我不想失去阿仔」，整晚很煎熬，最後無消息就是好消息。

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Henry接著說起朗森第3次徘徊死門關，大約出世70天，朗森檢查眼睛，發現他視網膜脫落，需盡快做手術，否則有機會失明。

需全身麻醉，要考慮是否去博，但不做手術就一定失明。第1次眼部手術失敗，要博多次，隔了7日待身體情況穩定再進行第2次手術，可幸成功，不過仍要過麻醉藥那關。

小小人兒關關難過關關過，爸爸如今也能記下每次難關的景況，是因為當時他被辭退成為全職爸爸，一直在醫院陪伴朗森，幫忙餵奶換片得。一天過後，Henry在兒子病床邊休息，打開印有太太喜歡的My Melody卡通之筆記簿，寫下當天經歷與感受，再看歷歷在目。

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被辭退失工作反而開心

從事建築業的Henry，因朗森早產出世經常出入醫院，返公司遲到早退，老細一個來電就辭退他，當時夫妻工作家庭收入約3至4萬元，一家四口並需供樓有一定的經濟壓力，然而Henry當下被「炒魷」很開心︰

我反而開心，沒有工作壓力和擔憂，當時朗森在NICU，我知兒子在醫院每分每秒都要父母作決定。我的工作是建築業有關地則工程，較冷門兼人數不多，我不擔心之後找不到工作。不返工很小事，一世人已經要返很多年工，工作不會緊要得過朗森的生命，如果我們只剩一家三口，我會遺憾一世。

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在旁Jazz亦指丈夫被裁員是好事，「要他自己辭職又難以決定，被裁更可獲一個月賠償呢」，問Henry當時想過要給多少時間做全職爸爸湊仔，他望向及指出朗森「睇佢喇！當朗森情況穩定有將來，我就可以工作」，再問可有想過長期做全職爸爸，他笑言不行，要向現實低頭養家。

出世第111天拍攝第一張照片

朗森出世初期沒有拍照，人生第一張照片是在出世後第111天拍攝，Henry坦言之前兒子身上插滿喉管儀器，狀況不佳，加上不知可否捱過，不想將不好的記憶留下來。直至第111天，醫生肯定朗森有將來，才為兒子拍照，Henry開心笑說當時朗森樣子很得戚呢！朗森在初生嬰兒深切治療部（NICU）住上128天，之後轉去普通大房，Henry當下振臂高呼。

▲ 朗森拿著自己照片，感謝NICU照顧過他的醫護，「我長大了，多謝你們」。（圖片︰受訪者提供）

朗森住院176天後出院，在家中需依靠呼吸機輔助呼吸，爸媽時刻監察兒子狀況，而另一難關就是面對發展遲緩，爸媽把握兒子0至6歲的黃金訓練期，醫務社工介紹協康會的早期教育及訓練，後來朗森更入讀了協康會康苗幼兒園的兼收學位，接受了言語治療、職業治療和物理治療。朗森大小肌發展稍遜，4歲才可行樓梯不用扶著，而能說一句完整話要在3歲時，一切是慢慢來，按自己步伐成長。

▲ 在朗森心目中，爸爸如《超人特攻隊》的爸爸般強大。（圖片︰受訪者提供）

擔任義工助同路人

現時朗森已10歲讀3年級了，回想過去的成長路，Henry與Jazz有感真的不用心急，朗森入讀了主流小學，數學尤其出色，是奧數代表隊，在5班中入讀到唯一的精英班。爸媽沒有催谷他，只是讓他多上運動興趣班，鍛鍊好體魄，朗森有玩空手道，而他表示很想打籃球、羽毛球和踢足球，爸媽深明子女健康和快樂最為重要。

Henry與Jazz因兒子的經歷，尤其關注早產嬰兒，夫婦有感得到醫護、社工、協康會等很多支援，如今，他倆將所得的，化作支援去助早產家庭，Jazz成為協康會同心家長會幹事，而Henry成為協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」的義工，是少數男義工，與同路人並肩化身超人爸爸，撐起一家。

▲ 協康會署理區域經理卓冰峰指出協康會「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」於2022年四月展開，為早產嬰家長提供一站式全方位支援，包括提供早產嬰關懷包、情緒輔導等服務。而Henry是計劃中義工之一。（圖片提供︰協康會）

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記者︰顏紫燕