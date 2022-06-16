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【快速測試】3區污水陽性當局派18.7萬快測包　包括荃灣碧堤半島、觀塘麗晶花園及灣仔多廈

社會 19:02 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

3區污水陽性當局派18.7萬快測包，包括荃灣碧堤半島、觀塘麗晶花園及灣仔多廈。（政府新聞處）

因應荃灣、觀塘及灣仔區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（16日）表示，荃灣民政事務處、觀塘民政事務處及灣仔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約187,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑：

  • 荃灣區：綠楊新邨、朗逸峯、怡景園、寶雲滙、荃豐中心、華都中心、富華中心及碧堤半島
  • 觀塘區：麗晶花園
  • 灣仔區：嘉苑、嘉美閣、滿輝大廈、文華新邨、美麗邨、肇輝臺1號及肇輝臺8號、銀輝大廈、詩濤花園、肇輝臺花園、肇豐園、嘉裕閣、景麗苑、嘉岶薈、金輝大廈、秀樺閣、伊利莎伯大廈、駱克大廈、金禧大廈、華發大廈、維新大廈、海聯大廈、福基大廈、積福大廈、駱克大樓、特麗樓、基華樓、文石大廈、雅閣大廈、置景閣及駱克道427號

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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