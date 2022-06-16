【水管爆裂】稅務大樓爆水管網傳浸濕市民報稅表 稅務局澄清所有文件無受影響
社會 19:09 2022/06/16
稅務局於稅務大樓1樓的中央詢問處和信件及表格收發櫃位，周二(14日)因受水管爆裂影響而暫停服務。網上有傳事件導致稅務局一批報稅表浸濕，稅務局澄清並非屬實，局方人員在發現水管爆裂時已即時採取應變措施。
Facebook專頁「公務員Secrets」有網民撰文，聲稱周二的水管爆裂事故浸濕一批市民的報稅表，令不少人向局方查詢。稅務局回應指，職員在發現水管爆裂時已即時採取應變措施，所有市民遞交到稅務局的文件，包括報稅表並未受影響，傳聞並非屬實。
此外，局方今日下午宣布，爆裂的水管已完成修復，中央詢問處和信件及表格收發櫃位，將於明日(17日)恢復正常服務。
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責任編輯：蘇文軒