【水管爆裂】稅務大樓爆水管網傳浸濕市民報稅表　稅務局澄清所有文件無受影響

▲ 稅務大樓1樓的中央詢問處和信件及表格收發櫃位因受水管爆裂影響而暫停服務。（資料圖片）

稅務局於稅務大樓1樓的中央詢問處和信件及表格收發櫃位，周二(14日)因受水管爆裂影響而暫停服務。網上有傳事件導致稅務局一批報稅表浸濕，稅務局澄清並非屬實，局方人員在發現水管爆裂時已即時採取應變措施。

Facebook專頁「公務員Secrets」有網民撰文，聲稱周二的水管爆裂事故浸濕一批市民的報稅表，令不少人向局方查詢。稅務局回應指，職員在發現水管爆裂時已即時採取應變措施，所有市民遞交到稅務局的文件，包括報稅表並未受影響，傳聞並非屬實。

此外，局方今日下午宣布，爆裂的水管已完成修復，中央詢問處和信件及表格收發櫃位，將於明日(17日)恢復正常服務。

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責任編輯：蘇文軒