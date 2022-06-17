【正能量】製衣高層不適應退休致患抑鬱症　擔任長者課程導師成為快樂義工

▲ 章珍珠投入義務工作後，情緒病好轉，她笑說做義工會上癮，愈做愈起勁。(黃建輝攝)

對於退休人士，尤其是位高權重的機構高層，退下來時便需要調整心態。74歲的章珍珠（Vien）從前是製衣廠高層，十多年前退休卻不想停下，於是轉做飲食業但卻未能適應，更引發膝痛舊患，致令她患上抑鬱症。

幸好，她開始投入不同的義務工作，包括擔任長者課程的導師，擴闊社交圈子及生活變得充實，還改善了病情，她說：「我現在是一個快樂的義工。」

▲ 雖然年過七十，但Vien外形年輕，可能跟她吃得清淡及勤做運動有關。(被訪者提供)

雖然離開職場已十多年，但Vien眼睛炯炯有神，說話強而有力，散發著企業高層的氣場。原來中三畢業的她由工廠女工做起，憑努力晉升成工廠經理。

她說：「60年代我入行做製衣，工作很勤力，有次買了戲票看電影，但工廠有批貨要趕住俾客人，我無去睇戲留在公司趕貨。」

在粵語長片中，經常有工廠女工守望相助的情節，Vien說以前人際關係真的很純真、簡單。「有一次我車衣時車錯口袋位置，當時正值午飯時間，其他女工見到便趕快吃飯，迅速回到車間幫手把口袋拆出，一起重新車過。」

七、八十年代，大量內地人移居香港，成為製衣業的生力軍，當時已升為組長的Vien，就特別喜歡招聘福建女工。「當時其他的組長只喜歡請本地人，我反而愛請福建女仔，因刻苦耐勞，而且經常不怕蝕底加班。她們也很友善，經常煮一些福建食品跟大家分甘同味。」

▲ Vien（右）工作勤力，被公司派到內地做管理層，還跟同事打成一片。(被訪者提供)

隨後，Vien被公司派到內地廠房工作，負責控制品質及生產進度。始終兩地文化不同，普通話不靈光的她，笑言經常以身體語言溝通，還鬧出很多笑話。

當時屬工廠高層的她，自言管理手法是「買下不買上」，她會為爭取員工權益跟老闆吵架，但卻從不責罵下屬，更會主動作出關心。

她說：「有個女工經常穿長袖衫開工，但某個周日她臨時加班，她不知道我也返工，她當時穿着一件短袖衫，我見到她雙手滿是傷痕，細問下原來她在宿舍煮食時，不小心被滾油淥到，穿長袖衫是怕我見到不讓她開工影響工資。我當時二話不說立即帶她到診所睇醫生，更為她支付醫藥費。」

做茶餐廳引發膝蓋舊患

Vien在60歲正式退休，但不適應悠閒的生活，當時有位朋友開茶餐廳找她幫手，Vien便決定接受這份新工作。「起初我是做侍應，以為落單上菜是手板眼見工夫，但每次飯市的繁忙時段，便不繼被食客催促，自己年紀大又是新手，動作較慢，便經常被客人破口大罵。」

由於「手腳慢」，她被調到送外賣，但卻引發她的膝蓋痛舊患。「茶餐廳附近有間醫院，醫護人員經常叫外賣，我每天要撑一條斜路才到醫院，一日要走很多轉，引發我膝蓋的舊患，走每步都覺得很痛。」

Vien想做好份工，故撑著拐杖送貨，但痛楚不減還不斷加劇。

▲ Vien每次做義工都相當投入。(被訪者提供)

新工作不順利加上膝蓋的舊患，令Vien的情緒大受影響，出現精神不集中及失眠等情況。某天她在街上遇到工廠舊同事，才醒覺自己情緒出現問題。「舊同事話差一點認不到我，她說我失去以前的神氣，精神很差。」Vien決定求醫，後來證實患上抑鬱症。

她不時要到醫院覆診，在醫院的病人資源中心認識了一位社工，鼓勵她可參與一些義務工作，Vien便決定一試，更選擇以老人家做服務對象。「我當時負責替一些長者處理身後事，其中有位90幾歲的婆婆，她的丈夫去世，由於婆婆從來沒有離開過居住的元朗區，加上又不識字，於是我跟另一位義工負責搞文件及喪禮，所有儀式完成後我們更送她回家。」

▲ Vien(右)早前跟其他義工，參與「悅齡導師」的嘉許禮。(被訪者提供)

做義工做上癮

她笑言自己做義工做上癮，開始發掘不同的義務工作，這時她認識了「賽馬會樂齡新天地-香港傷健協會悅齡展翅薈舍」，計劃是為50歲以上的長者及護老者進行培訓成為「悅齡導師」，讓他們教授長者不同的課程。好學的Vien覺得計劃很吸引，於是參加不同的導師培訓課程，包括坐式伸展運動、擴香石及盆景植物等。

Vien說：「在學習過程中，我可以獲得新知識，做運動可以強身健體。做手工藝更有很大益處，因我以前做工廠時，不小心跌斷左手，雖然做了手術但仍影響活動能力，手指不靈活。我做手工藝時，要經常打蝴蝶結及捲紙，在密集式的訓練下，手指情況已有很大改善。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Vien說做導師最難忘有一次到老人院，她當時做運動課程的助教，主要負責從旁協助的工作。「有一位長者，大家做運動時她一直坐在椅子上不願動，因覺得自己做不到，於是我便從旁協助她，最終成功做到動作。其實很多老人家只是缺乏信心，只要多作鼓勵激發他們的自信心，便可以做得到。」

另外，她亦有擔任手工藝的導師。「有一次我在老人院教做貓形的擴香石，有位婆婆話很難做並拒絕學習，我便跟她詳細解釋每個步驟，還跟她合作一起做，最後順利完成，她拿着自己的作品很興奮，更說要送給屋企人。她還問我幾時再來開班，我便叫她問老人院姑娘，她便立即走去問，還向護士要求要盡快開班。」

Vien自言在多年義務工作中，自己獲益良多。「做義工可以擴闊眼界及社交圈子，而且幫到人自己都好開心，情緒病也漸漸好轉，故此我已視義工為終身的職業。」

記者：招美寶