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【串謀詐騙】騙徒假冒衞生署職員　7旬婦被騙交出提款卡及密碼失127萬元

社會 20:17 2022/06/16

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騙徒假冒衞生署職員，7旬婦被騙交出提款卡及密碼失127萬元。（資料圖片）

警方5月31日接獲一名78歲本地女子報案，指早前接獲一名假冒衞生署職員電話，聲稱她的個人資料被盜用作申請內地「健康碼」，並將電話轉駁至一名自稱為內地執法人員的男子為她備案。該男子其後訛稱受害人涉及一宗內地洗黑錢案並要求她協助調查。

及後，另一名自稱為內地執法人員的21歲男子到受害人位於灣仔的護老院向她派發一張文件作其報案之證明，更展示一張偽造的內地執法人員工作證並要求受害人交出銀行及密碼作資產調查用途，受害人遂交出2張銀行提款卡及銀行密碼。受害人其後發現銀行內約127萬港元被提取，懷疑受騙，於是報案。

案件交由灣仔警區重案組第一隊跟進。經深入調查後，鎖定假冒內地執法人員的身份，昨日（15日）上午在九龍城區拘捕一名21歲姓邱男子；同日下午在油尖區拘捕一名53歲姓王女子，為傀儡戶口持有人。兩人涉嫌「串謀詐騙」被捕，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

行動中，警方檢獲一張偽造內地執法人員的工作證、一些文件、1.8萬元現金、2部手提電話、2張提款卡及男被捕人犯案時的衣物。

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記者：黃穎津

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