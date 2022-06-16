【公民科】全港革命教學實驗「曾發光」　通識聯會籲同工抱持明辨思考勇敢面對將來

▲ 通識教育教師聯會臨政主席羅潔玲寄語同業欣賞自身昔日貢獻，勇敢面對將來。（陳永康攝）

新高中通識教育科即將走入歷史，明年被公民與社會發展科全面取代，部分原任通識教師正過渡至新科；香港通識教育教師聯會已經要在下月商討解散。聯會末屆臨政主席羅潔玲回望業界，10多年來參與過全港大規模的革命性教學實驗，形容通識科亦曾發光發亮，寄語同業欣賞自身昔日貢獻，並抱持明辨性思考的「通識科」精神態度，勇敢面對將來。

公民社會發展科 明年全取代

高中通識科於2009年開始在中四級推行，2012年首屆文憑試開考；直至前年政府指通識科「異化」，宣布去年9月起由公民科逐步取代，明年將迎來末屆通識科文憑試，推行滿14年，經歷12屆文憑試。

兩大通識教師組織之一、通識教育教師聯會計劃在科目告終前，提早解散。曾任聯會多屆幹事、現任臨政主席的羅潔玲，自2005年開始執教舊制高考通識科，親歷科目演變為文憑試必修科。回望政府宣布通識「殺科」時，她曾經不斷自我懷疑，更自問︰「我哋係咪做錯嘢，係咪對唔住公眾呢？」

羅直言通識科課程跨度闊，要學生達到較高考評要求絕非易事，惟她形容通識科亦「曾經發過光」。

她指通識科目標培育學生掌握共通能力，包括分析和判斷真假等，正正是不少國家推教育改革所追求目標，形容此為一項革命性實驗︰

由以前只有好叻嘅學生至讀得，去到DSE全世界都要讀，體現學習平等，讓學生喺常規課堂時間，就日常生活以至未來發展，均有正規討論。

老師自主性高 教學靈活度高

她慶幸聯會曾陪伴業界走過這段路︰「回望聯會同工曾幾何時貢獻過香港社會一個『好有趣』嘅時候，老師自主性好高，教學靈活度好高，好多教學法都嘗試過，同學學習興趣亦好高。」

通識科課程宗旨之一是培養學生「批判思考」，後來官方改稱「明辨性思考」，隨着通識科將走入歷史，羅笑言通識科為師生帶來的精神態度「一世都搣唔甩」，例如教師轉教其他科目，相信在查考資料也會不忘「fact check」是否假新聞，並會保持容納不同意見等態度。

她個人亦寄語通識教師，即使是轉往其他科，甚或是離開教育界，也嘗試欣賞自己的貢獻，在不同生活範疇應用出來，

不枉用咗10幾年做咗個全世界嘅「大實驗」，去證實香港年輕人、老師可以做到咁嘅嘢，再勇敢地面對往後日子。

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記者：馮琪雅