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【檢疫酒店】第八輪首批指定檢疫酒店提供約2.3萬房間　涉62間酒店【附名單】

社會 21:39 2022/06/16

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第八輪首批指定檢疫酒店提供約2.3萬房間，涉62間酒店。（資料圖片）

政府今日（16日）公布第8輪指定檢疫酒店的首批名單。新一輪指定檢疫酒店計劃由今年8月1日至10月31日推行，首批名單共62間酒店，可提供約23,000間房間。

政府發言人表示，政府於5月27日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第八輪指定檢疫酒店。有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和有關部門（包括屋宇署、機電工程署和衞生署）的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。經評估後， 62間現時正在運營中的指定檢疫酒店獲確認適合成為第8輪指定檢疫酒店，共提供約23,000間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住。

發言人補充，政府正審批其他申請參與第八輪計劃的酒店，完成有關工作後將再作公布。

政府會定時更新指定檢疫酒店的名單及預訂情況，並上載至專題網站

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記者：黃穎津

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