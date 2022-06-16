【強制檢測】33處地點納入強檢公告　涉屯門黃金海岸酒店兩食肆、九龍塘又一城無印良品等【附名單】

▲ 33處地點納入強檢公告。（譚以諾攝）

政府今晚（16日）公布將33處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月17日或18日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看：【下一頁】

有關指明地點：

沙田帝堡城 1 座

上水寶石湖邨碧玉樓

將軍澳日出康城領峯 8 座 （左翼及右翼）

柴灣高威閣 4 座

尖沙咀漾日居 6 座

觀塘功樂道79號鳳儀大廈

東涌逸東（二）邨瑞逸樓

粉嶺華心邨華勉樓

堅尼地城石山街 9 號寶雅山

粉嶺祥華邨祥德樓

荃灣尚翠苑翠湖閣

將軍澳廣明苑廣昌閣

香港仔華貴邨華孝樓

黃竹坑深灣 9 號 3 座

大角咀富多來新邨富殿樓

觀塘功樂道 38 號景興閣

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

天水圍天晴邨晴悅樓

尖沙咀擎天半島 6 座

秀茂坪寶達邨達怡樓

大圍秦石邨石玉樓

牛頭角彩德邨彩賢樓

旺角花墟道 50-56 號翠景閣

屯門富健花園 7 座

油麻地炮台街 58-60 號

將軍澳清水灣半島 3 座

三小漁 -- 觀塘成業街10號電訊一代廣場 1 樓 B01 號鋪

敏華冰廳 -- 九龍灣德福廣場一期 1 樓 F28 號鋪

無印良品 -- 九龍塘又一城 LG1 層 LG1-30 號鋪

Häagen-Dazs -- 旺角新世紀廣場 MTR 層 16 號鋪

聆渢咖啡廳 -- 屯門香港黃金海岸酒店低層地下

沙嗲軒 -- 屯門香港黃金海岸酒店大堂

金不換泰國餐廳 -- 尖沙咀海港城海運大廈 2 樓 OT260-263 號鋪

如市民在今年3月14日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津