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【強制檢測】33處地點納入強檢公告　涉屯門黃金海岸酒店兩食肆、九龍塘又一城無印良品等【附名單】

社會 21:51 2022/06/16

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

33處地點納入強檢公告。（譚以諾攝）

政府今晚（16日）公布將33處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月17日或18日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看：【下一頁

有關指明地點：

  • 沙田帝堡城 1 座
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 將軍澳日出康城領峯 8 座 （左翼及右翼）
  • 柴灣高威閣 4 座
  • 尖沙咀漾日居 6 座
  • 觀塘功樂道79號鳳儀大廈
  • 東涌逸東（二）邨瑞逸樓
  • 粉嶺華心邨華勉樓
  • 堅尼地城石山街 9 號寶雅山
  • 粉嶺祥華邨祥德樓
  • 荃灣尚翠苑翠湖閣
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 香港仔華貴邨華孝樓
  • 黃竹坑深灣 9 號 3 座
  • 大角咀富多來新邨富殿樓
  • 觀塘功樂道 38 號景興閣
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
  • 天水圍天晴邨晴悅樓
  • 尖沙咀擎天半島 6 座
  • 秀茂坪寶達邨達怡樓
  • 大圍秦石邨石玉樓
  • 牛頭角彩德邨彩賢樓
  • 旺角花墟道 50-56 號翠景閣
  • 屯門富健花園 7 座
  • 油麻地炮台街 58-60 號
  • 將軍澳清水灣半島 3 座
  • 三小漁 -- 觀塘成業街10號電訊一代廣場 1 樓 B01 號鋪
  • 敏華冰廳 -- 九龍灣德福廣場一期 1 樓 F28 號鋪
  • 無印良品 -- 九龍塘又一城 LG1 層 LG1-30 號鋪
  • Häagen-Dazs -- 旺角新世紀廣場 MTR 層 16 號鋪
  • 聆渢咖啡廳 -- 屯門香港黃金海岸酒店低層地下
  • 沙嗲軒 -- 屯門香港黃金海岸酒店大堂
  • 金不換泰國餐廳 -- 尖沙咀海港城海運大廈 2 樓 OT260-263 號鋪

如市民在今年3月14日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津

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