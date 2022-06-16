【網絡熱話】會計師用電腦為風扇充電　引爆客戶荃灣辦公室

天氣炎熱，不少人手頭必備一把小型電風扇，不過有市民於辦公室為電風扇充電時，竟引致爆炸。

近日一名網民在論壇發文，指有會計師到位於荃灣的客戶辦公室核數時，用手提電腦為其小型電風扇充電過夜，不料竟引起爆炸，「燒左人地office」。

從該網民上載的圖片及片段可見，用作充電的「ThinkPad」手提電腦螢幕融化，風扇的電池位置被燻黑，而事發的辦公室更是一片狼藉，辦公桌、辦公椅上均散落文件灰燼，大量文件夾散落一地。幸事發時未有員工在場，事件中無人受傷。

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片段上載後即引起大批網民關注，有網民調侃：

風扇叉過夜，真係GG得

test 緊個客嘅internal control

電腦大爆炸 存檔死清光

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記者：黃穎津