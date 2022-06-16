  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (週四) 23:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】會計師用電腦為風扇充電引爆客戶辦公室　網民笑：存檔死清光

社會 22:04 2022/06/16

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

用作充電的「ThinkPad」手提電腦螢幕融化，風扇的電池位置被燻黑。

天氣炎熱，不少人手頭必備一把小型電風扇，不過有市民於辦公室為電風扇充電時，竟引致爆炸。

近日一名網民在論壇發文，指有會計師到位於荃灣的客戶辦公室核數時，用手提電腦為其小型電風扇充電過夜，不料竟引起爆炸，「燒左人地office」。

從該網民上載的圖片及片段可見，用作充電的「ThinkPad」手提電腦螢幕融化，風扇的電池位置被燻黑，而事發的辦公室更是一片狼藉，辦公桌、辦公椅上均散落文件灰燼，大量文件夾散落一地。幸事發時未有員工在場，事件中無人受傷。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

片段上載後即引起大批網民關注，有網民調侃：

風扇叉過夜，真係GG得

test 緊個客嘅internal control

電腦大爆炸 存檔死清光

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【維港海濱】海濱6地點辦「仲夏．維港」活動　林鄭月娥樂見海濱「還港於民」
今日 18:50
【維港海濱】海濱6地點辦「仲夏．維港」活動　林鄭月娥樂見海濱「還港於民」
【公民科】全港革命教學實驗「曾發光」　通識聯會籲同工抱持明辨思考勇敢面對將來
今日 21:16
【公民科】全港革命教學實驗「曾發光」　通識聯會籲同工抱持明辨思考勇敢面對將來
【網絡熱話】網傳聽力中心「嗌名」叫輪候者告示引熱議　網民稱「其中一項測試」
今日 11:32
【網絡熱話】網傳聽力中心「嗌名」叫輪候者告示引熱議　網民稱「其中一項測試」
【水管爆裂】稅務大樓爆水管網傳浸濕市民報稅表　稅務局澄清所有文件無受影響
今日 19:09
【水管爆裂】稅務大樓爆水管網傳浸濕市民報稅表　稅務局澄清所有文件無受影響

你可能感興趣

【維港海濱】海濱6地點辦「仲夏．維港」活動　林鄭月娥樂見海濱「還港於民」
今日 18:50
【維港海濱】海濱6地點辦「仲夏．維港」活動　林鄭月娥樂見海濱「還港於民」
【公民科】全港革命教學實驗「曾發光」　通識聯會籲同工抱持明辨思考勇敢面對將來
今日 21:16
【公民科】全港革命教學實驗「曾發光」　通識聯會籲同工抱持明辨思考勇敢面對將來
【網絡熱話】網傳聽力中心「嗌名」叫輪候者告示引熱議　網民稱「其中一項測試」
今日 11:32
【網絡熱話】網傳聽力中心「嗌名」叫輪候者告示引熱議　網民稱「其中一項測試」
網絡熱話 會計 記者 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

有政戲online - 消息：新班子名單曝光　5局長留下9人升遷（附名單）
今日 13:19
消息：新班子名單曝光　5局長留下9人升遷（附名單）
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
今日 13:56
【減肥大作戰】「三太」修身成功瘦兩個碼　50歲樊亦敏不靠運動公開3招減肥心得
【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線
19:06 2022/06/15
【桃色醜聞】許方輝疑「蛇王」出軌斷正　有線新聞之花廖淑怡劃清界線