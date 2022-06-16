【取消對沖】林鄭月娥今日已簽署法案明日將刊憲　回顧競選時承諾：深感安慰

▲ 行政長官林鄭月娥。（網上圖片）

取消強積金對沖早前在立法會三讀通過，行政長官林鄭月娥發文指，她今日已簽署的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例》，明日將刊憲公布。

林鄭月娥表示，香港特區行政長官的其中一項憲制職能是簽署由立法會通過的法案和公布法律。這五年來要數最重要的三項，肯定是兩年前公布《香港國安法》這部全國性法律在香港實施、去年由立法會通過有關完善特區選舉制度的法案和今日剛簽署的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例》。而待強制性公積金計劃管理局現正構建的「積金易」平台預計於2025年全面運行後，強積金「對沖」安排這個困擾勞工界多年的「老、大、難」問題將獲得解決。

她續指，自己對這議題「上心」，且早在擔任政務司司長兼扶貧委員會主席期間進行的香港退休保障研究和公眾諮詢。她並認為，取消「對沖」既可更好保障僱員的退休權益，也有利於達致強積金「全自由行」，問題是如何平衡僱主，特別是中小企業的營運負擔。

還有約半月便離任的林鄭月娥回顧，在2017年參選行政長官時曾在政綱中承諾會竭力尋求解決方案，上任後先後提出優化、再優化方案，而政府的財政承擔也以倍數增加，務求議而有決，在任內解決問題。有關法案最終於上周四獲立法會三讀通過，她深感安慰的同時，必須向所有為達成這結果而付出努力的人士，致以衷心感謝。

她並寄語同事們繼續努力，推進取消「對沖」的配套安排，並進行廣泛、簡單易明的宣傳，協助僱主更清楚掌握取消「對沖」的安排及相關配套措施，讓各方作好準備。她最後強調，香港這個家是由所有辛勤上進的香港人努力建設的，期望本港的退休保障制度會繼續完善，讓「打工仔」可安享退休生活。

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責任編輯：袁澍