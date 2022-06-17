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【公民科】學生聞「香港不曾是殖民地」感愕然　資深通識教師轉教公民科首年離職

社會 00:00 2022/06/17

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高中通識教育本學年中四起改為公民科，改為只教成熟課題。（陳永康攝）

高中公民與社會發展科推行首學年，通識教育教師聯會臨政主席羅潔玲表示，有同業稱公民科較難教。據悉，有個別通識科教師轉教公民科首年便請辭，部分更在學期中辭職，其中一名不願具名的中學資深通識科教師認為，新公民科只講成熟課題、單向知識傳授，跟過去的通識科着重探究不同議題，科目性質有很大改變，教學也面對很大困難。

科目性質變　教學困難大

該教師舉例指，在課堂上教1997年前英治時期「香港不是殖民地」，依早前發放的教育局教學簡報解釋，指中國早年申請在聯合國將香港剔出殖民地名單；以及教中國不是「收回」香港主權、是「恢復行使主權」時，形容部分學生反應愕然，

學生會自己睇課外書、會有質疑，殖民政府行使百多年管治，好難解釋唔係殖民地，97後亦唔覺有傳媒有呢個表述……呢剎那突然間改變，係要啲時間適應。

該名教師又慨歎未能再如昔日般探究較多民生議題，舉例如房屋、環保等議題也值得學生關注。

通識教育會會長黃家樑則形容，學界在努力適應新的公民科，由於新學年將有通過教育局審批的教科書可用，相信教學困難情況會好轉。

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記者：馮琪雅

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