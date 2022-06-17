【公民科】通識聯會料率先解散　通識教育會班底另組公民科學會

▲ 有通識業界組織稱，明年最後一屆通識文憑試前會繼續發放教學資源。（陳永康攝）

過往屢就課程改革及文憑試試卷主動發表評論的香港通識教育教師聯會，已「斷莊」1年多，正面臨解散，臨政主席對此感遺憾，並坦言現時公民社會氣氛下，難再組成同類組織。另一業界組織香港通識教育會，部分成員則正參與成立新科學會。

臨政主席︰公民社會萎縮 恐難再組同類組織

香港通識教育教師聯會現任臨時行政委員會主席羅潔玲表示，聯會起初由高考年代有經驗的通識教師在新高中開科前成立，協助當局培訓新教師、開發教材「試教」等，直至開科7、8年仍有獲當局邀請出席講座，分享如何選擇教科書。

聯會幹事每兩年換屆，自2005年成立以來，直至去年初第8屆幹事會「落莊」後斷莊至今，聯會最近一次主動發聲明，已是前年年底回應教育局宣布「殺科」表示極度遺憾。羅潔玲指，由臨政維持基本運作情況下，連以往每年製作模擬試卷、評卷工作也未能進行，該會將於下月16日召開特別會員大會議決解散。羅亦透露，即使政府前年宣布「殺科」，多名通識教師曾表示有意「上莊」，惟最後失去聯絡，她認為此反映教師憂慮愈趨明顯，在公民社會萎縮的氣氛下，相信日後難再有同類組織。

通識教育會部分成員 另組新科學會

同年成立的另一業界組織香港通識教育會，會長黃家樑稱今年仍有協辦聯校模擬試，預計隨着通識科明年5月左右「消失」，此前仍會製作教學資源予教師，待完成歷史使命後預計亦會解散。黃亦透露，他有份設立的「公民與社會發展教育研究會」，1個月前完成社團註冊後已開始運作，部分成員來自通識教育會成員。

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記者：馮琪雅