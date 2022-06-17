【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身

在荃灣街市豬肉檔意外發掘了貌似MIRROR成員AK的阿威（劉宋威），更吸引不少女士一睹威威風采特意前往荃灣街市買豬肉，更有指有人為集郵不惜一次購買過數百元豬肉。

威威現時接下不少廣告、擁有應援團，而網民也對他的背景「起底」，日前就有網民在討論區中上載Facebook截圖，當中的留言指威威曾加入黑社會。

事件惹來網民熱烈討論，威威本人也於昨晚（6月16日）於個人IG上載兩段短片，開腔指自己未曾加入黑社會。

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紋身舊照掀討論

在連登討論區內，有網民討論一張威威赤裸上身與女生的合照，相片的上載日期是2012年4月12日，相中的威威是上身佈滿不少紋身圖案。

截圖上有網民指：「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑，之後先轉行切肉。」其他網民回應：「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「係，D師奶淨係睇樣，就話佢心地好好，乜個樣同人格有關係咩？」、「演技肯定已經贏鍊先啦」、「除咗口罩 普通男人一個，一架巴士上一定搵到一兩個」、「以前劈友、依家劈豬」。

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威威開腔回應

昨晚（16日），威威於Instagram上載短片回應，他寫道「我會繼續努力，做好自己，多謝大家」。

在第一段片中，他哽咽地說：「近日收到好多唔少嘅報導，好多負面嘅說話，話我唔係好人，話我係黑社會，首先我想澄清返啦，我只係一個普通屋邨成長嘅人，都係基層出生，亦唔係大家所講嘅黑社會。點解喺屋邨長大就係一個黑社會，點解有紋身嘅人就唔係好人，就要俾人歧視，點解我自己嘅事業去賣豬肉，就會揸把刀去斬人哋，之前聽好多人講人紅事是非多，實會俾人攻擊，但依家自己明白呢個道理，自己感受到......」。

▲ （影片截圖）

設計威威豬紋身

威威在第二段上載的短片就是完整的版本，他稱：「自己感受到係幾大壓力、幾唔開心，但係無辦法，把口生喺人哋度，我控制唔到，我只係可以做好自己。希望大家唔好成日標籤有紋身嘅人或者屋邨長大嘅人就係黑社會、就唔係好人。」

他續指：「其實我都搵咗一個紋身師傅幫我設計一幅紋身係紀念返威威豬、紀念返我呢一刻自己嘅存在，遲下畀大家睇下......我自己搵師傅設計嘅威威豬紋身」。

最後，他說：「好多謝呢個零月一直支持我嘅朋友，都好愛護我、關心我，衷心感謝大家。」

▲ 商場特意於6月5日為阿威舉辦生日見面會，阿威與粉絲「威威豬」一起慶生。

網民討論

對於威威的回應，網民反應兩極，有人支持他做好自己、為他打氣，「威威，加油呀 唔好比班hater擊敗」、「人紅自然有人妒，清者自清。 支持你」、「唔好放棄，唔好唔開心」、「問心無愧」、「永遠愛威威」。

又有人指他「戲屎」、「喊唔出」：「外界啲閒言閒語啫，唔使攪啲飲泣聲音呀？」、「人紅是非多 講完自己唔笑果下好嘢」、「紋身唔一定壞人 但壞人一定紋身」、「谷極都谷唔到眼淚」。

曾強調沒有騙人的工作

早前有傳阿威在2017年疑做騙人的工作，在網上流傳於2017年他在社交網發布過一篇帖文，更附上他的卡片及疑似招募人搵快錢的廣告，估計阿威曾做傳銷員，當中寫道：「有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況下每月賺多1萬至5萬？」。

而且列明應徵者需要溝通能力良好、懂得使用FB和WeChat、工作2年或以上和目標明確。

對此，阿威透過同事回覆表示於2017年經朋友介紹兼職賣美容產品，但做了數月後，發覺不太適合，就沒有再繼續做了，並指當時只是兼職性質，工作了很短時間。而且他亦強調絕對沒有做過任何騙人的工作，指事件完全失實。