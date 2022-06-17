【封區檢測】上水清河邨清頌樓圍封強檢　屯門美樂花園第一座及沙田駿景園第二座各揪3宗陽性個案　【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:05】上水清河邨清頌樓圍封強檢

上水清河邨清頌樓今午5時起限制在上水指明「受限區域」，目標是在明日（18日）上午約11時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【10:34】屯門美樂花園第一座

政府共檢查了272名受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【09:55】沙田駿景園第二座

沙田駿景園第二座約527名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪192戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:33】屯門美樂花園第一座

屯門美樂花園第一座約679名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排 、由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組