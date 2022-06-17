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【封區檢測】屯門美樂花園第一座約679人檢測　揪3宗陽性個案【不斷更新】

社會 09:00 2022/06/17

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（譚以諾攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:33】屯門美樂花園第一座

屯門美樂花園第一座約679名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排 、由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪224戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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