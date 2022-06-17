【聲夢傳奇】炎明熹隔空跟After Class元宇宙開騷　鍾柔美指Gigi爆紅後性格不變

▲ 聲夢三小花。

女團After Class四位成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲 （Chantel）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi） 合體出席Yahoo Metaverse -《After Class玩轉元宇宙》節目將於今天中午（17號）正式播出。節目內，After Class四位成員搶先登入元宇宙舉行音樂表演及粉絲見面會，突破時間地域以及創意界限！

現正於湖南參與歌唱綜藝節目《聲生不息》的炎明熹，忙於練歌及錄影，與一眾團員已經多月未見，Gigi透過今次活動的元宇宙舞台，與團員合體，別具意義。

After Class四位成員親自操控著按照她們外貌設計而成的虛擬化身（avatar），於元宇宙內與歌迷互動玩遊戲，亦分享個人近況。After Class成員更獻唱《要為今日回憶》、《原來談戀愛是這麼一回事》、《Breakin’ My Heart》三首歌曲，初次登錄元宇宙的四位成員更興奮、主動地帶領歌迷運用元宇宙功能做動作，為表演應援。

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Gigi掛念團員及香港粉絲

炎明熹（Gigi）表示：「我喺湖南同一眾前輩們參與歌唱節目，真係非常榮幸，亦都好開心大家鍾意我嘅表演。我人在內地，有一段時間冇見過３位團員同埋香港粉絲，好掛住大家。今次Yahoo喺元宇宙舉行活動，我哋幾個可以透過網絡見面、合唱、跳舞，同粉絲玩遊戲，好開心。」

鍾柔美笑言Gigi唱歌保持水準之餘，仍然保持一貫「實力」：「我哋有睇Gigi《聲生不息》表現，個節目好好睇又好好聽。本來以為Gigi去到新環境，同咁多前輩歌手交流合作，會變得成熟穩重啲，點知佢繼續係咁火星人，在元宇宙同fans玩遊戲嗰時，成日亂咁指揮。不過有佢氣氛真係又再升級，希望佢一路都保持住呢個搞笑嘅水準。」

最新影片：黃婉華訪問

《聲夢傳奇》第2季近日開播，姚焯菲面對一眾年紀比自己更小、由《聲夢JUNIOR》殺入《聲夢傳奇2》的師弟妹時，立即以15歲之齡榮升「師姐」。「歌手要嘗試不同造型，保持新鮮感。之前嘗試比較成熟嘅造型時，其實我都有啲擔心，不過出到嚟嘅效果同埋反應都ok。我問Yahoo可唔可以畀我繼續用元宇宙活動嗰個avatar？因為做得好似，如果可以繼續用的話，會用佢試吓啲新嘅、突破啲嘅造型﹗」

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詹天文亦想以avatar嘗試古裝造型：「我推出新歌《愛情許可證》，是明朝宮廷背景《尚食》片尾曲，一路都想試着明朝古裝去唱呢首歌，在元宇宙變身好方便，仲可以做多個男主角許凱嘅avatar，同我一齊唱或者拍個元宇宙MV！當然可以試吓聯絡許凱，如果可以同佢喺元宇宙或者同佢真人合唱就最好啦！」